Subsidio empleo joven: ¿Cuándo es la fecha de pago en Mayo?

06 may. 2026 - 16:00 hrs.

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ), bajo régimen mensual, ya tiene fecha de pago para este mes. A través de su adjudicación, el Estado busca mejorar los ingresos de los trabajadores jóvenes.

Este aporte monetario está diseñado para favorecer tanto a trabajadores dependientes como independientes, mientras tengan cotizaciones al día, pertenezcan al 40% más vulnerable de la población según Registro Social de Hogares (RSH), y se encuentren entre las edades de 18 y menos de 25 años.

¿Cuándo es la fecha de pago del Subsidio Empleo Joven en mayo?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) , además de los beneficiarios principales, también pueden recibir la bonificación los, como una forma de incentivo a la incorporación laboral de este sector de la población.

La próxima fecha de pago del Subsidio Empleo Joven está estipulada para el próximo viernes 29 de mayo. En esta fecha se cancelará la renta correspondiente al mes de febrero, considerando que el pago provisional mensual se efectúa con un desfase de tres meses.

Para cobrar este beneficio, los trabajadores que solicitaron el pago en efectivo, tienen que presentarse en la Red de atención de Banco Estado o ServiEstado, portando su cédula de identidad vigente.

Fechas de pago del resto del año

Junio: Martes 30 (Renta Marzo 2026)

Julio: Viernes 31 (Renta Abril 2026)

Agosto: Lunes 31 (Renta Mayo 2026)

Septiembre: Miércoles 30 (Renta Junio 2026)

Octubre: Viernes 30 (Renta Julio 2026)

Noviembre: Lunes 30 (Renta Agosto 2026)

Diciembre: Miércoles 30 (Renta Septiembre 2026)

En el caso de preferir la modalidad de pago anual, el monto se cancela una vez al año, durante el mes de agosto. Para entonces, se cancelan todas las rentas brutas recibidas el año anterior.

Es fundamental considerar que, en caso de optar por los adelantos mensuales, es posible estar sujeto a tener que devolver dinero recibido en exceso, a causa del cálculo anual del beneficio.

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