Subsidio a la tasa de créditos hipotecarios está por agotarse: ¿Qué pasará con el beneficio?

05 may. 2026 - 17:05 hrs.

¿Qué pasó?

El subsidio a la tasa para créditos hipotecarios, impulsado por el gobierno anterior de Gabriel Boric, está cerca de agotarse tras casi un año desde su implementación.

La medida que busca facilitar la compra de viviendas nuevas contemplaba un máximo de 50 mil beneficios a entregar en un plazo de dos años, sin embargo, en la actualidad ya se han utilizado cerca del 90% de los cupos.

¿Cuántos subsidios quedan disponibles?

De acuerdo a cifras de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) al 24 de abril, ya se han aprobado 44.005 solicitudes, mientras que otras 26.135 aún están en proceso de evaluación.

El gran problema es que, de esos 26 mil, solo 5.995 solicitudes podrán ser finalmente aprobadas. De hecho, cerca de 10 mil solicitudes ya han sido rechazadas desde que se implementó el beneficio.

El subsidio ha tenido un rol clave en la reactivación del mercado inmobiliario, especialmente en la venta de viviendas nuevas. Por ejemplo, en la Región Metropolitana las ventas aumentaron cerca de un 20% durante el primer trimestre, acumulando tres periodos consecutivos con alzas de dos dígitos, publicó La Tercera.

En esa línea, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, aseguró que "la ley de subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios ha demostrado ser una política eficaz". Además, valoró que los dividendos mensuales han bajado en cerca de un 11%.

¿Qué pasará con el subsidio?

Ante el rápido avance en la entrega de los beneficios, desde el sector inmobiliario ya se plantea la necesidad de extender la medida. "Creemos firmemente que esta herramienta debería ser extendida. Mantener este apoyo es crucial para seguir promoviendo el acceso a la vivienda y fortalecer el mercado inmobiliario", argumentó Echavarría.

En paralelo, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, aseguró que el Gobierno buscará ampliar el beneficio, incluso duplicando su alcance: "Obviamente lo vamos a extender. Es un subsidio que vamos a potenciar. Vamos a extenderlo a 100.000", afirmó.

Asimismo, adelantó que "vamos a anunciar novedades pronto respecto a los subsidios: subsidio a la tasa, al Fogaes, pero respecto al subsidio tradicional, también vienen novedades que permitan ampliar el acceso a las clases medias que hoy día no pueden tener su vivienda".

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