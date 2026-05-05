Protestas y paro de profesores en Buin tras revelación de millonarios finiquitos en corporación municipal

05 may. 2026 - 12:11 hrs.

Un reportaje de Mega Investiga encendió la mecha. Desde que el pasado miércoles 29 de abril esta unidad periodística reveló la existencia de un presunto esquema fraudulento al interior de la Corporación de Desarrollo Social de Buin -entidad a cargo de la administración de colegios y centros de salud de la comuna-, la tensión no ha dejado de crecer en esta localidad de la Región Metropolitana.

La investigación expuso que al menos seis funcionarios habrían participado en una trama en la que un grupo de directivos firmaba finiquitos cada año, acumulando pagos por cerca de $170 millones entre 2022 y 2025. Los antecedentes, que ya habían sido denunciados formalmente por el concejal Diego Calderón (DC), tomaron una nueva dimensión pública tras su difusión televisiva.

Y este martes, la comunidad respondió. Organizaciones sindicales del área de educación y salud convocaron a una manifestación en la Plaza de Armas de Buin, en una jornada que refleja el malestar acumulado de los propios trabajadores de los sectores afectados por el presunto fraude.

Expertos consultados por Mega Investiga coinciden en que el mecanismo es, al menos, sospechoso y amerita ser investigado. “Todos esos finiquitos y vueltas a contratar están completamente en contra del principio de probidad y debieran ser, al menos, estudiados por la Contraloría General de la República”, aseguró Alberto Precht, abogado experto en probidad.

Tras la revelación de los antecedentes, el alcalde anunció la apertura de un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas, mientras que la Fiscalía ya investiga la denuncia presentada por el concejal Calderón por presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de recursos públicos y negociación incompatible.

La suspensión del cargo y el anuncio de paro

Las medidas anunciadas por el municipio no apaciguaron el ambiente en la comuna. El pasado jueves, un grupo de alumnos se manifestó en las afueras de la Corporación y, este lunes, el Colegio de Profesores anunció un paro en una serie de establecimientos educacionales.

“Por acuerdo de asamblea, convocamos a paro docente comunal para el día martes 6 de mayo de 2026, a contar de las 07:30 horas, en todos aquellos establecimientos cuyos docentes no se conforman con la decisión adoptada por la autoridad”, se lee en el comunicado del Colegio de Profesores de la comuna.

En medio del tenso ambiente que vive la zona, el alcalde anunció a través de redes sociales que se suspendió de su cargo a la secretaria de la Corporación, Miguelina Espinoza, quien figuraba en el grupo de funcionarios finiquitados. “Vamos a nombrar a un secretario general interino por unos meses mientras se realiza el proceso de investigación necesario para aclarar todos los hechos ante la opinión pública”, indicó el edil, quien a su vez es presidente de la Corporación.

Según antecedentes a los que tuvo acceso Mega Investiga, la secretaria de la Corporación habría informado internamente que realizaría la devolución de los montos de las indemnizaciones.

Hasta el cierre de esta nota, las manifestaciones continuaban en desarrollo en el centro de la comuna y se desplazaron hasta la entrada del municipio, situación que obligó a desplegar un contingente policial para resguardar el orden.

Todo sobre Mega Investiga