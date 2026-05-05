Alerta Temprana Preventiva en la RM por sistema frontal: Se prevé lluvia y viento en Santiago

05 may. 2026 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para toda la Región Metropolitana. Esta medida se toma tras el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que indica la llegada de un sistema frontal que traerá precipitaciones y viento a la capital.

La alerta rige a contar de este martes y se mantendrá vigente hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten.

¿Qué significa esta alerta?

La declaración de esta alerta constituye un estado de reforzamiento de la vigilancia. Se activan los monitoreos precisos sobre las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) para actuar oportunamente ante eventuales emergencias.

Detalle del evento meteorológico

De acuerdo a la información técnica, se prevén los siguientes fenómenos:

Precipitaciones: Lluvias de intensidad normal a moderada en corto periodo de tiempo.

Viento: Rachas de viento que podrían afectar tanto a las zonas de valle como a la precordillera y cordillera.

Isoterma 0°C: Se monitorea la altura de la isoterma para prevenir posibles remociones en masa o escurrimientos en zonas de alta pendiente.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, las autoridades sugieren tomar las siguientes precauciones:

Limpieza de techos y canaletas: Asegúrate de que las vías de evacuación de agua en tu hogar estén despejadas.

Evitar zonas de riesgo: No te acerques a sectores cordilleranos o cauces de ríos, ante el peligro de crecidas repentinas o rodados.

Manejo de residuos: No botes basura en la calle ni en canales de regadío, ya que esto provoca obstrucciones y desbordes en la vía pública.

Conducción segura: Si debes salir, extrema las precauciones al conducir; la visibilidad disminuye y el pavimento se vuelve resbaladizo.

Corte de energía: Ten a mano linternas y baterías cargadas ante posibles interrupciones del suministro eléctrico por caída de ramas.

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