¿Cuánto costaría el GTA VI? Expertos adelantan un precio más alto del esperado

05 may. 2026 - 13:21 hrs.

Grand Theft Auto (GTA) VI se ha convertido en uno de los juegos más esperados de los últimos años. Por eso, uno de los temas más comentados de cara a su esperado lanzamiento es acerca de su precio.

Pese a que aún no existe un valor oficial confirmado por sus desarrolladores, ya surgen proyecciones desde el mundo financiero que apuntan a que el próximo título de Rockstar Games podría costar más que el estándar actual de la industria.

El precio que proponen los analistas

Take-Two Interactive, empresa detrás del juego, aseguró que cobrará mucho menos del valor real que debiese tener, sin embargo, un analista de Bank of America, reveló cuál sería su verdadero valor.

Según explicó Omar Dessouky, el GTA VI debería venderse en 80 dólares (cerca de $72 mil), superior a los 70 dólares que actualmente marcan los grandes lanzamientos.

De acuerdo a su análisis publicado en Vandal, fijar un precio más alto no solo impactaría en las ventas del propio juego, sino que también podría establecer un nuevo estándar de precio en toda la industria de videojuegos.

"Creemos que a Take-Two le interesa, como editora y como socio de muchos desarrolladores, elevar el precio para toda la industria", sostuvo el experto.

El impacto que podría tener en la industria

El planteamiento surge en un contexto donde los costos de desarrollo de videojuegos han aumentado significativamente en los últimos años, junto con el efecto de la inflación. En ese escenario, expertos advierten que si GTA VI se lanza manteniendo el precio actual, podría dificultar que otras compañías justifiquen futuros aumentos.

Por ahora, el valor del esperado título sigue siendo una incógnita, pero todo indica que su lanzamiento podría marcar un antes y un después en el mercado.

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