¿Las mascotas virtuales regresan?: Así son los Nano-mals, la nueva generación de compañeros digitales

20 abr. 2026 - 15:51 hrs.

En un momento donde la nostalgia vuelve a estar en el centro de las tendencias, las mascotas virtuales regresan con todo, esta vez adaptadas para una nueva generación de niños y niñas que buscan conectar y entretenerse de una manera distinta.

Hasbro presenta Nano-mals, la evolución de las clásicas mascotas digitales de los 2000, combinando el recuerdo de infancia con tecnología interactiva y una experiencia de juego pensada tanto para los más pequeños como para quienes crecieron con las primeras versiones de estos entrañables compañeros virtuales.

Pensados para niños y niñas de 6 a 9 años, estos compañeros tecnológicos portátiles necesitan cariño para llenar su medidor de corazón. Cada personaje responde a estímulos físicos y movimientos, integrando más de 70 sonidos, música, reacciones y efectos sensoriales relajantes que hacen de cada interacción una experiencia única.

Entre sus características destaca la detección de movimiento al girar, agitar, lanzar y dejar caer el dispositivo, además de interacciones físicas al presionar orejas, boca y brazos con un sistema de click. También cuentan con conectividad IR que permite que los personajes interactúen entre sí cuando están a menos de 60 centímetros de distancia.

El juguete se encuentra disponible en puntos de venta habituales de juguetería y tiendas por departamento a lo largo del país. Su precio y disponibilidad pueden variar según el establecimiento, por lo que se recomienda consultar directamente con cada retailer para conocer las opciones de compra y posibles promociones disponibles.

Su corazón luminoso funciona como un medidor emocional con distintos niveles, reforzando dinámicas de cuidado y juego constante entre el niño y su compañero digital. Esta nueva generación no solo busca que los niños disfruten, sino que también cuiden su salud mental a través de herramientas ASMR que generan sensaciones agradables y relajantes al escuchar sonidos suaves y repetitivos.

La experiencia suma además opciones de personalización con atuendos intercambiables que potencian la autoexpresión de cada niño. Los accesorios pueden combinarse y utilizarse entre todos los personajes, convirtiéndolos en el compañero perfecto para jugar con amigos y fomentar la interacción presencial.

Evocando la nostalgia

El lanzamiento se posiciona como el punto de encuentro entre nostalgia y tecnología emocional, llegando en un momento en que el mercado del juguete busca propuestas que vayan más allá del entretenimiento pasivo. La propuesta promueve responsabilidad, creatividad e interacción real entre niños en una era cada vez más hiperconectada.

Con este lanzamiento, la industria del juguete da una señal clara de hacia dónde apunta el futuro del entretenimiento infantil, apostando por experiencias que combinan cuidado, autoexpresión y diversión colectiva. Todo apunta a que estos nuevos compañeros digitales se consolidarán como uno de los fenómenos que marcarán la conversación cultural del año.

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