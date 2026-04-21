Emiten aviso por marejadas que afectarán a gran parte de Chile entre jueves y domingo

21 abr. 2026 - 17:57 hrs.

¿Qué pasó?

La Autoridad Marítima de Chile, a través del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, emitió un nuevo aviso de marejadas que afectará extensas áreas del litoral. Esta condición, originada por un activo sistema frontal en el sector sur, proyectará un fuerte oleaje con dirección Suroeste, que impactará tanto en el continente como en el territorio insular.

Sectores afectados y cronograma

De acuerdo con el informe técnico, el fenómeno se desplazará de sur a norte, abarcando una vasta extensión geográfica. Los sectores comprometidos bajo esta alerta son:

Desde el Golfo de Penas hasta Coquimbo : La condición comenzará la mañana del jueves 23 de abril y se mantendrá hasta el sábado 25 de abril.

: La condición comenzará la mañana del jueves 23 de abril y se mantendrá hasta el sábado 25 de abril. Desde Coquimbo hasta Arica : El oleaje llegará durante la tarde del jueves 23 de abril y será la zona donde más se prolongue el evento, manteniéndose hasta el domingo 26 de abril.

: El oleaje llegará durante la tarde del jueves 23 de abril y será la zona donde más se prolongue el evento, manteniéndose hasta el domingo 26 de abril. Archipiélago de Juan Fernández: Se espera el arribo de las marejadas para la tarde del jueves 23 de abril, finalizando el sábado 25 de abril.

El jefe del Centro Zonal, Capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca, explicó que este evento generará rompientes de consideración en bahías abiertas hacia el suroeste, siendo este el undécimo aviso de este tipo en lo que va del año.

Horarios de mayor riesgo

La intensidad del oleaje no será constante, sino que alcanzará su mayor desarrollo durante las horas de pleamar o alta marea. Las autoridades identificaron dos ventanas críticas de tiempo:

Marea primaria : Entre las 13:00 y las 19:00 horas (periodo de mayor actividad).

: Entre las 13:00 y las 19:00 horas (periodo de mayor actividad). Marea secundaria: Entre las 03:00 y las 06:00 horas.

Medidas de seguridad obligatorias

Ante el riesgo que representa el aumento del nivel del mar y la fuerza de las olas, la Armada de Chile instruyó a la comunidad a actuar con extrema cautela. Se enfatiza la importancia de respetar las normas de seguridad vigentes:

Evitar sectores de riesgo : Queda estrictamente prohibido el tránsito por sectores rocosos.

: Queda estrictamente prohibido el tránsito por sectores rocosos. Restricción de baño : No se debe ingresar al mar en las playas bajo aviso mientras dure la condición.

: No se debe ingresar al mar en las playas bajo aviso mientras dure la condición. Actividades náuticas: Las prácticas deportivas y de navegación menor deben suspenderse, a menos que cuenten con una autorización expresa de la Capitanía de Puerto respectiva.

La Autoridad Marítima continuará monitoreando el sistema frontal y recomienda a los habitantes y turistas del litoral mantenerse informados a través de los canales oficiales para prevenir accidentes ante este fenómeno de la naturaleza.

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