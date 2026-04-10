¡A sacar el paraguas! Estas son las zonas en que se esperan precipitaciones este fin de semana en Chile

10 abr. 2026 - 15:19 hrs.

¿Qué pasó?

El otoño empieza a mostrar su faceta más activa en el territorio nacional. Según los últimos reportes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), un sistema frontal y condiciones de inestabilidad atmosférica marcarán la pauta este fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de abril, dejando precipitaciones en diversas zonas del centro-insular y, con mayor intensidad, en el sur y extremo austral del país.

¿Dónde deberás sacar tu paraguas este fin de semana?

Zona Insular: Lluvias dominicales

Para quienes se encuentren en el Archipiélago de Juan Fernández, el sábado transcurrirá con nubosidad parcial, pero el panorama cambiará hacia el domingo 12. Se espera que durante dicha jornada se registren chubascos acompañados de viento, una condición típica de la transición estacional en la zona.

Sur de Chile: Agua durante todo el fin de semana

Las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos serán las más persistentes en cuanto a nubosidad y agua.

Temuco, Valdivia y Puerto Montt. En estas tres ciudades, el pronóstico es unánime. Se esperan precipitaciones tanto el sábado 11 como el domingo 12. Mientras que el sábado las lluvias podrían ser más intermitentes, el domingo el sistema frontal se consolidará, pudiendo registrarse vientos moderados en las zonas costeras.

Extremo Austral: Inestabilidad y frío

La zona sur-austral no se queda fuera de este evento meteorológico, aunque con matices geográficos. En Coyhaique, Región de Aysén, la lluvia será la protagonista constante durante ambos días del fin de semana, con temperaturas máximas que difícilmente superarán los 11°C.

En Torres del Paine, Región de Magallanes, en tanto, el parque nacional recibirá chubascos tanto el sábado como el domingo, lo que exige precaución adicional para los turistas y senderistas en la zona.

Punta Arenas, por otro lado, verá acción principalmente el sábado 11. Para el domingo, se espera que las precipitaciones cesen, dando paso a cielos nublados y fuertes ráfagas de viento, una característica clásica del clima magallánico.

¿Qué ocurrirá en Santiago?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que en los próximos días "se va a tornar muy otoñal en Santiago y hay una probabilidad de que caigan algunas precipitaciones en la madrugada del sábado".

"Hay probabilidades. Va a haber algunas gotitas en la madrugada", explicó, apuntando a que se trataría de un evento débil, pero que marca un cambio en las condiciones del tiempo.

En esa línea, indicó que las temperaturas seguirán a la baja y que ya "muy difícilmente vamos a tener días de alta temperatura", consolidando la transición hacia el otoño.

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