Aviso meteorológico: Sistema frontal dejará hasta 60 mm de lluvias "en corto período de tiempo" en zonas dos regiones

22 mar. 2026 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "precipitaciones normales a moderadas en corto período de tiempo" que dejarán hasta 60 mm de lluvias en zonas de dos regiones del país.

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Hasta 60 mm de lluvias "en corto período de tiempo"

La DMC explicó que su aviso se origina en un "sistema frontal" que traerá estas intensas lluvias entre la mañana y la noche del lunes 23 de marzo.

En cuanto a los sectores afectados, estos son el Litoral Interior y la Cordillera Austral de la región de Los Lagos, además del Litoral Interior Norte, Cordillera Austral Norte y Cordillera Austral Sur de la región de Aysén.

Región de Los Lagos

Litoral Interior: 35-55 mm .

. Cordillera Austral: 30-50 mm/3-10 cm (nieve).

Región de Aysén

Litoral Interior Norte: 40-60 mm .

. Cordillera Austral Norte: 25-40 mm/10/20 cm (nieve).

(nieve). Cordillera Austral Sur: 20-30 mm/15-30 cm (nieve).

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