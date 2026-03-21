Hasta 50 mm: Meteorología emite aviso por "precipitaciones normales a moderadas" para tres zonas de una región

21 mar. 2026 - 20:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado un aviso por "precipitaciones normales a moderadas" para tres zonas de una región del país debido a la condición sinóptica de "sistema frontal".

De acuerdo con el organismo, la medida estará vigente desde la madrugada del lunes 23 de marzo hasta la noche del mismo día.

¿Qué región podría tener precipitaciones normales a moderadas?

El aviso de la DMC es para la región de Magallanes y las zonas afectadas serían las siguientes:

Cordillera Austral Norte: entre 30 y 44 mm.

Insular Norte: entre 40 y 50 mm.

Pampa Patagónica Norte: entre 12 y 29 mm.

La DMC emite un aviso cuando se "pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

El organismo recomienda a la población mantenerse informada "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

Todo sobre El Tiempo