Hasta 25 milímetros: Meteorología emite aviso por lluvias "en corto período de tiempo" para zonas de una región del país

21 mar. 2026 - 15:08 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "precipitaciones normales a moderadas en corto período de tiempo" para sectores de una región de la zona centro-sur del país. El organismo advirtió de hasta 25 milímetros de lluvias.

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Precipitaciones en corto período de tiempo

La DMC explicó que su aviso se origina en un "frente frío" que dejaría estas precipitaciones entre la madrugada y la mañana del domingo 22 de marzo.

En específico, las zonas afectadas son el Litoral, Cordillera Costa y Valle de la región del Biobío, en donde se pronostican entre 15 y 25 milímetros de lluvia "en corto período de tiempo".

Sistema frontal dejaría lluvias en la RM

De acuerdo al pronóstico del meteorólogo de Megatiempo, José Bolbarán, este nuevo sistema frontal también dejará precipitaciones mañana domingo en la Región Metropolitana.

En localidades como Isla de Maipo, Curacaví, Melipilla, San Bernardo y San José de Maipo "podrían recibir algunas gotitas a eso de la tarde y bastante nubosidad", mientras que "en el centro de Santiago, por lo pronto, solo nubes".

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