Temblor en la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado 9 de mayo, a las 13:45 horas, un temblor de magnitud 3,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 54 km al noroeste de Socaire, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 289 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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