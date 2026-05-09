Temblor en la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

09 may. 2026 - 14:03 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 9 de mayo, a las 13:45 horas, un temblor de magnitud 3,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 54 km al noroeste de Socaire, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 289 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor