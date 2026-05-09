Temblor se registra en la zona central del país: Este fue el epicentro y magnitud del movimiento telúrico

09 may. 2026 - 09:31 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, a las 09:09 horas, un temblor de magnitud 3.0 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 59 km al oeste de Valparaíso, en la región homónima. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 17 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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