"Se supone que debemos hacerlo": la admirable historia del marinero que luchó por su vida sin abandonar sus labores militares

09 may. 2026 - 10:15 hrs.

El ascenso de un infante de marina tras superar un cáncer linfático refleja una historia de determinación marcada por su convicción de que rendirse no era una opción.

Se trata de Alejandro Abrego, un suboficial de suministros de la 2.ª Brigada Expedicionaria de la Infantería de Marina de Estados Unidos, quien decidió continuar en servicio activo mientras enfrentaba un agresivo tratamiento contra la enfermedad, lo que finalmente coincidió con su promoción al rango de sargento de artillería.

Infante de Marina que lucha por su vida sin abandonar sus labores militares

Hijo de inmigrantes y el primero de su familia en enlistarse, Abrego ingresó al cuerpo militar tras culminar la secundaria con el objetivo de convertirse en un modelo a seguir para sus hermanos menores.

Su carrera lo llevó a desempeñarse en áreas de logística y cadena de suministro, además de servir como guardia de seguridad en embajadas estadounidenses en países como Marruecos, Haití y Sudáfrica.

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Durante una asignación en Pensilvania como inspector instructor, recibió el diagnóstico de cáncer linfático, lo que lo obligó a someterse a múltiples ciclos de quimioterapia y cirugías en un esfuerzo intensivo por recuperarse.

A pesar de que el Cuerpo de Marines le ofreció la posibilidad de retirarse por motivos médicos, Abrego rechazó la propuesta, argumentando que su deber era mantenerse firme y seguir luchando.

Impulsado por esa filosofía, retomó progresivamente sus funciones dentro de la fuerza expedicionaria, trabajando para mantenerse competitivo y cumplir con los requisitos necesarios para su ascenso, por lo que su desempeño no pasó desapercibido para sus superiores, quienes destacaron su entrega, resiliencia y capacidad de liderazgo, incluso en medio de circunstancias adversas.

La historia de Abrego simboliza no solo una victoria personal frente a la enfermedad, sino también un ejemplo de compromiso y fortaleza dentro de las filas militares, donde su actitud fue clave para alcanzar un nuevo grado en su carrera.

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