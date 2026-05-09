Trámites de inmigración: si llegas a Estados Unidos con visa y te casas con un ciudadano puedes obtener estos dos perdones

09 may. 2026 - 11:05 hrs.

Una persona que ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa y luego se casó con un ciudadano estadounidense puede beneficiarse de ciertas excepciones migratorias que facilitan el proceso para obtener la residencia permanente.

El abogado migratorio Sebastian Simon señala en su cuenta de Instagram que los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses (como esposos o esposas) pueden ajustar su estatus dentro del país incluso si permanecieron más tiempo del permitido o trabajaron sin autorización.

¿Qué perdona USCIS si alguien se casa con un estadounidense?

Uno de los beneficios más importantes es el relacionado con la “presencia ilegal”: en muchos casos, cuando una persona permanece en Estados Unidos después del vencimiento de su permiso, puede quedar sujeta a castigos migratorios de tres o diez años si sale del país.

Sin embargo, quienes ingresaron legalmente y realizan un ajuste de estatus por matrimonio con un ciudadano estadounidense generalmente pueden completar el trámite sin tener que salir del territorio estadounidense, evitando así activar esos castigos.

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Según las normas del USCIS, los familiares directos de los ciudadanos estadounidenses también están exentos de ciertas barreras migratorias relacionadas con haber trabajado sin permiso.

Esto significa que, aunque la persona haya aceptado empleo sin autorización migratoria, todavía podría calificar para la residencia permanente mediante ajuste de estatus.

Las autoridades aclaran que esto no aplica automáticamente a todos los casos, y es que el solicitante debe demostrar que entró legalmente al país tras ser inspeccionado por un oficial migratorio y cumplir con otros requisitos de admisibilidad.

Además, mentir sobre empleo no autorizado o antecedentes migratorios puede perjudicar seriamente el caso.

USCIS también explica que los perdones provisionales, como el formulario I-601A, suelen utilizarse cuando la persona no puede ajustar estatus dentro de Estados Unidos y debe realizar el trámite consular en el extranjero.

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