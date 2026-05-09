Mujer muere por "shock hipovolémico" tras ser víctima de "femicidio con arma cortante" en la comuna de La Cruz

09 may. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de ayer viernes, una mujer extranjera fue víctima de un femicidio en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso. El crimen ocurrió luego de que su pareja —también foráneo— la atacara con un arma blanca en medio de una discusión.

Femicidio enluta a la comuna de La Cruz

De acuerdo al subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso de la PDI, los hechos se desarrollaron anoche en un domicilio de calle La Palmilla, hasta donde el Ministerio Público les solicitó asistir junto a personal del Laboratorio de Criminalística.

En el lugar, se pudo comprobar que el delito se trataba de un "femicidio con arma cortante", lográndose además establecer que "la víctima corresponde a una mujer extranjera, irregular en el país, de nacionalidad venezolana, de 41 años de edad, sin antecedentes policiales".

El subprefecto Gallardo explicó que la mujer "presentaba una herida cervical y su causa de muerte estaría en correspondencia con un shock hipovolémico (pérdida grave de sangre) por una herida cortopenetrante".

"El contexto de este femicidio ocurre cuando su pareja, también venezolano, de 43 años de edad e irregular en el país, sin antecedentes policiales, comienza una discusión, el cual extrae un cuchillo y con esta arma cortante le provoca la herida antes señalada", se indicó.

Los detectives se concentraron en levantar evidencias en el sitio del suceso, "lo que permitió posicionar al imputado en el mismo y fue detenido en flagrancia".

Por último, el subprefecto Gallardo señaló que "hoy en horas de la mañana, (el imputado) fue puesto (a disposición) a través de la Brigada de Homicidios, al Juzgado de Garantía correspondiente".

De acuerdo a las cifras del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), este año 2026 ya se registran 12 femicidios consumados, 101 frustrados y 28 tentados.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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