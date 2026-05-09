"Usaban mi apariencia física para insultarme": Exdiputada Mónica Arce impacta en redes sociales con renovada figura
- Por Meganoticias | Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La exdiputada Mónica Arce sorprendió en redes sociales tras compartir fotografías en traje de baño acompañada de una profunda reflexión sobre autoestima, política y los duros comentarios que recibió durante años por su apariencia física.
La exparlamentaria, electa como independiente por un cupo del Partido Humanista, publicó el mensaje en su cuenta de Instagram, donde habló abiertamente sobre cómo las críticas marcaron su relación con su cuerpo durante gran parte de su vida.
"Tuvieron que pasar 23 años"
"Tuvieron que pasar 23 años para que me atreviera a usar traje de baño nuevamente...", escribió de entrada, confesando que durante mucho tiempo sintió inseguridad respecto a su físico.Ir a la siguiente nota
"Y es que dudaba y me hacían dudar tanto de mi apariencia, que odié inmensamente y por muchos años lo que veía frente al espejo", agregó.
Arce también apuntó directamente al periodo en que ejerció como parlamentaria entre 2022 y 2026, asegurando que muchas críticas que recibió no estaban relacionadas con su trabajo político, sino con su aspecto físico.
Las críticas que recibió en política
"Con la exposición del parlamento en estos últimos 4 años, las cosas empeoraron. Cuando no les gustaban mis votaciones e intervenciones, no me criticaban por mis ideas, ni mi desempeño político, sino que usaban mi apariencia física para insultarme", afirmó.
Y no solamente la criticaron en redes sociales, sino que "lo que me dolió más, algunos de mis propios compañeros de trabajo".
Incluso, reveló que recibió críticas: "Cuando decidí comenzar a cuidar y mejorar mi salud y mi cuerpo, entonces me acusaron de superficial y vanidosa".
En la parte final de su reflexión, la exdiputada aseguró que actualmente vive un momento muy distinto a nivel personal y emocional. "Hoy, al fin me siento libre de opiniones mal intencionadas y destructivas (...). Hoy me siento linda. A mis 40 años, me siento orgullosísima de mi proceso y de lo logrado, profesional, física y por sobre todo, espiritualmente", cerró.
