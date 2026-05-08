Actriz de Detrás del Muro terminó en urgencias por complicación tras cesárea de hace 11 años: "Primera vez que fue tanto dolor"

08 may. 2026 - 10:07 hrs.

La actriz y comediante Sandra Donoso, integrante de Detrás del Muro, contó que tuvo que acudir de urgencia a un centro asistencial debido a una inesperada complicación médica relacionada con una cesárea que le hicieron hace más de una década.

La intérprete compartió una fotografía en Instagram desde una camilla y luego explicó en redes sociales qué fue lo que ocurrió.

¿Qué le pasó a Sandra Donoso?

La actriz contó que todo se originó por un problema derivado de una cesárea practicada hace 11 años.

"Tuve un coágulo en el útero, pero los exámenes, gracias a Dios, salieron todos buenos y se disuelve con pastillas", explicó en Instagram.

La actriz detalló en conversación con Las Últimas Noticias que el médico le dijo que la complicación se habría producido porque la cesárea "quedó mal zurcida".

"Queda como un saquito dentro del útero y cuando llega el periodo, la sangre, en vez de drenar por el conducto de siempre, se queda en este saquito y produce dolores como contracciones y sientes una pesa que te hace presión hacia abajo", explicó.

Sandra además reveló que anteriormente no había sufrido molestias similares, pero esta vez el dolor fue mucho más intenso. "Primera vez que fue tanto dolor, por eso fui a urgencias", aseveró.

A pesar de las complicaciones, la actriz ya está recuperada y el jueves compartió en redes sociales un video en el que aparece reunida con parte del elenco de Detrás del Muro para el programa de esta noche de viernes.

Foto: Instagram

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