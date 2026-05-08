Actriz peruana demanda a James Cameron: Acusa "uso no autorizado" de su imagen en Avatar

08 may. 2026 - 04:50 hrs.

La actriz de nacionalidad peruana Q’orianka Kilcher presentó una demanda contra el director James Cameron y The Walt Disney Company, acusándolos de haber utilizado su imagen sin autorización en la creación del personaje de Neytiri en la saga Avatar.

Según la acción legal, la intérprete sostiene que sus rasgos faciales habrían sido utilizados como base para el diseño del icónico personaje cuando ella tenía solo 14 años, tras haber participado en la película The New World.

Acusación por supuesto uso de su rostro

De acuerdo con el medio Variety, la demanda afirma que Cameron habría utilizado una fotografía de Kilcher para extraer sus rasgos faciales, los que posteriormente habrían sido incorporados al proceso de diseño del personaje.

El documento judicial indica que la actriz “nunca consintió el uso de su imagen ni en Avatar ni en productos o promociones relacionadas”.

La denuncia también incluye a Lightstorm Entertainment y a compañías de efectos visuales que participaron en la producción de la saga: “Lo que hizo no fue inspiración, fue extracción”, señala.

El escrito judicial sostiene que la imagen de Kilcher habría sido utilizada en múltiples etapas del desarrollo del personaje: desde bocetos iniciales, hasta modelos digitales y material promocional.

El abogado de la actriz fue enfático en sus declaraciones:

“Lo que hizo Cameron no fue inspiración, fue extracción”, señaló el abogado Arnold P. Peter, agregando que se habrían utilizado los rasgos biométricos de la actriz sin consentimiento para generar grandes ganancias.

La demanda también relata un supuesto encuentro entre la actriz y el director en un evento benéfico tras el estreno de Avatar en 2009.

Posteriormente, Kilcher habría visitado la oficina del cineasta, donde recibió una ilustración enmarcada con una nota manuscrita que decía: “Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri. Lástima que estabas rodando otra película. La próxima vez”.

Según la acusación, Kilcher tomó conocimiento del presunto uso de su imagen años después, tras ver una entrevista donde Cameron mencionaba una fotografía de la actriz como referencia para el personaje.

“Tenía un rostro muy interesante”, habría señalado el director en el registro audiovisual citado en la demanda.

La acción legal

La demanda acusa además una posible infracción de la ley de “deepfake” en California y solicita la devolución de las ganancias asociadas al uso de la imagen, medidas cautelares y una declaración pública correctiva.

Hasta ahora, ni James Cameron ni Disney han emitido declaraciones oficiales sobre el caso.