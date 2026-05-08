Carabineros recuperó vehículo de Chilexpress que fue robado usando un fusil

08 may. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de la 26ª Comisaría de Pudahuel, logró la detención de tres individuos involucrados en un robo con intimidación que afectó a un vehículo de reparto de la empresa Chilexpress.



El procedimiento se inició cerca de las 15:40 horas, luego que personal policial realizara diligencias investigativas por la sustracción de un vehículo de la empresa de encomiendas, hecho ocurrido minutos antes en la intersección de calle Loa con San Andrés en la comuna de Pudahuel.

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De acuerdo con los antecedentes recopilados por Carabineros, cuando el conductor del móvil, efectuaba entregas junto a su pareja, fueron abordados por dos sujetos encapuchados que descendieron desde un automóvil.

Uno de los antisociales portaba un armamento largo y el otro un arma corta, intimidando a las víctimas para obligarlas a descender del vehículo de carga. Posteriormente, los individuos huyeron del lugar en dirección desconocida. Ambas víctimas resultaron ilesas.

GPS permitió ubicar a los sospechosos

Tras el ilícito, personal de Chilexpress tomó contacto a Carabineros, iniciándose un monitoreo GPS del móvil. El rastreo permitió ubicar señales en un inmueble ubicado en calle Corona Sueca Nº 8360, comuna de Pudahuel, lugar donde Carabineros observó a tres sujetos trasladando especies hacia el tercer piso del edificio.



En ese momento se efectuó un seguimiento de infantería que culminó con el ingreso al departamento, la recuperación de las especies sustraídas y la detención de tres hombres.

Los detenidos fueron identificados como A.F.B.A., de 19 años, chileno, con antecedentes penales; J.M.O.A., de 22 años, chileno, sin antecedentes; y S.N.O.V., de 17 años, chileno, quien mantiene antecedentes penales.

Incautación de armamento

Durante el operativo, Carabineros incautó una réplica de fusil M4 tipo Airsoft encontrada al interior del domicilio.



Además, en las inmediaciones del inmueble fue hallado el automóvil utilizado para cometer el delito, correspondiente a un vehículo, el cual mantenía encargo vigente por robo desde mayo de 2021 en la comuna de Maipú.



Posteriormente, en calle Galvarino, a la altura del Nº 1220, personal policial logró recuperar el vehículo de Chilexpress sustraído. Carabineros destacó el rápido despliegue operativo lo que permitió concretar la recuperación de las especies y la detención de los involucrados en el hecho.