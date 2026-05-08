Hasta seis horas sin suministro: Siete comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este viernes

08 may. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este viernes 8 de mayo. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este viernes, Enel anunció trabajos programados en sectores de siete comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta seis horas.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Independencia

Desde las 9:30 hasta las 13:00 horas

Las Condes

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Pedro Aguirre Cerda

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

San Miguel

Macul

Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas

Huechuraba

Desde las 9:30 hasta las 15:30

La Cisterna

Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas