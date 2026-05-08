Hasta seis horas sin suministro: Siete comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este viernes
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este viernes 8 de mayo. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este viernes, Enel anunció trabajos programados en sectores de siete comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta seis horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
Independencia
Desde las 9:30 hasta las 13:00 horas
Las Condes
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Pedro Aguirre Cerda
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
San Miguel
Macul
Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas
Huechuraba
Desde las 9:30 hasta las 15:30
La Cisterna
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas
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