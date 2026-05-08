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Hasta seis horas sin suministro: Siete comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este viernes

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este viernes 8 de mayo. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

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Para este viernes, Enel anunció trabajos programados en sectores de siete comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta seis horas.

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¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Independencia 

Desde las 9:30 hasta las 13:00 horas

Las Condes 

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas 

Pedro Aguirre Cerda 

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas 

San Miguel 

Macul

Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas 

Huechuraba 

Desde las 9:30 hasta las 15:30

La Cisterna 

Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas 

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