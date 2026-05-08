Desarticulan brazo armado del Tren de Aragua: Fiscalía identifica a líder apodado "Voltio"

08 may. 2026 - 00:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un duro golpe al crimen organizado concretó este jueves el Ministerio Público del Biobío, luego de que se formalizara a 23 integrantes del brazo armado del Tren de Aragua que operaba en la región.

Del total de imputados, 18 fueron detenidos recientemente en un operativo coordinado por las autoridades, mientras que otros cinco ya permanecían en prisión preventiva por distintas causas.

Fiscalía detalló graves delitos

Durante la audiencia de formalización, el fiscal jefe de la Unidad de Sistema de Análisis Criminal del Biobío, Michelangelo Bianchi, señaló que la investigación permitió acreditar diversos delitos asociados a la organización criminal.

Entre ellos se encuentran homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y tráfico de armas, además del porte ilegal de municiones.

Líder de la banda "El Voltio" tenía nexos con Perú

Las diligencias investigativas también permitieron identificar al presunto cabecilla de la agrupación, conocido con el alias de “Voltio”, quien mantenía vínculos con la estructura internacional del Tren de Aragua.

Según explicó la Fiscalía, el sujeto registraba detenciones en Perú por delitos relacionados con la organización criminal transnacional.

“El líder de esta asociación criminal aparecía con detenciones en Perú por delitos comunicados con el Tren de Aragua”, precisó el fiscal Bianchi, agregando que durante la investigación surgieron antecedentes de amenazas y otras acciones vinculadas a la banda.

Finalmente, el Juzgado de Garantía de Concepción decretó prisión preventiva para 15 de los nuevos detenidos. En tanto, uno de los imputados quedó con arresto domiciliario total y otras dos personas quedaron sin medidas cautelares.

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