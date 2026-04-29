Liberación de empresario secuestrado: Algunos de los detenidos tienen vínculos con el Tren de Aragua

29 abr. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

El jefe de la Fiscalía ECOH, Héctor Barros, confirmó que los extranjeros detenidos por el secuestro del empresario ferretero Jorge Adolfo Vera Fierro, de 84 años, son ciudadanos venezolanos y mantienen vínculos con el Tren de Aragua.

Barros detalló que, hasta ahora, hay cuatro personas detenidas por el caso: tres extranjeros y un chileno. Dos de ellos fueron capturados en Iquique y los otros dos en Santiago. Todos pasarán durante la tarde a control de detención y eventual formalización.

Vinculaciones con el Tren de Aragua

"Estas organizaciones que están vinculadas al Tren de Aragua, en este caso en particular, permanentemente van cambiando de lugar a las víctimas con la finalidad de que nosotros no las podamos encontrar y poder alargar los procesos de negociación", indicó.

Por su parte, el jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI, Hassel Barrientos, señaló que “esta investigación está en desarrollo, seguimos trabajando para identificar a cada una de las personas que participan en este hecho y posteriormente lograr su detención en Chile o en el país donde se desplacen”.

Además, agregó que “es importante destacar la fortaleza y el compromiso también de la familia, que estuvo permanentemente en contacto con la finalidad de conseguir los resultados que estamos dando cuenta hoy”.

Empresario fue encontrado este miércoles

El empresario fue encontrado durante la madrugada de este miércoles por Carabineros en un sector entre Colina y Tiltil, específicamente en el cruce de Santa Teresa con Quilapilún, luego de que vecinos alertaran sobre un vehículo en llamas que habría sido abandonado por los secuestradores.

Tras ser hallado, Vera fue trasladado a un recinto asistencial, donde se reunió con sus familiares. Posteriormente, fue entregado a la BIPE Antisecuestro de la PDI y derivado a sus cuarteles en Ñuñoa para continuar con las diligencias investigativas y prestar nuevas declaraciones.

Según se informó, el empresario se encuentra en buenas condiciones de salud, considerando que los secuestradores le habrían administrado insulina durante el cautiverio, debido a que es insulinodependiente.

El secuestro ocurrió el martes 22 de abril, cuando Vera fue víctima de una encerrona en la comuna de San Miguel. Mientras se desplazaba en su camioneta, tres vehículos lo interceptaron y lo obligaron a subir a uno de ellos, llevándoselo con rumbo desconocido.

Ese mismo día, su camioneta fue encontrada abandonada con sus documentos y su celular, a solo dos cuadras del lugar del secuestro. En el operativo habrían participado vehículos de color rojo, negro y gris.