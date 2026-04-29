Desempleo en Chile sube a 8,9%: Mujeres lideran alza con cifra que alcanza los dos dígitos

29 abr. 2026 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,9% durante el trimestre enero-marzo de 2026, lo que representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior.

Según el informe, este incremento se explicó porque la fuerza de trabajo creció 0,7%, superando el alza de las personas ocupadas, que fue de 0,5%. A esto se sumó un aumento de 3,3% en la cantidad de personas desocupadas, impulsado tanto por quienes quedaron cesantes (2,0%) como por quienes buscan trabajo por primera vez (14,5%).

Tasa de desempleo en mujeres y hombres

En el caso de las mujeres, la tasa de desempleo alcanzó 10,0%, con un alza interanual de 0,5 puntos porcentuales. Esto se debió a que la fuerza laboral femenina aumentó 1,8%, por encima del crecimiento de 1,2% registrado en las ocupadas.

Por su parte, en los hombres, la desocupación se mantuvo en 8,1%, sin variación en doce meses, debido a que tanto la fuerza de trabajo como el número de ocupados registraron una disminución de 0,1%.

En términos generales, el total de personas ocupadas creció 0,5% en un año, impulsado exclusivamente por el empleo femenino (1,2%), mientras que en los hombres se observó una caída de 0,1%.

Los sectores que más incidieron en este crecimiento fueron actividades de salud (6,1%), actividades profesionales (8,8%), comercio (1,1%) y actividades inmobiliarias (18,8%). En cuanto a las categorías ocupacionales, destacaron las personas asalariadas informales y quienes trabajan por cuenta propia.

Tasa de ocupación informal

La tasa de ocupación informal llegó a 26,5%, registrando un alza de 0,7 puntos porcentuales en doce meses. En mujeres, el indicador alcanzó 27,9%, mientras que en hombres llegó a 25,4%.

Asimismo, el total de personas ocupadas informales aumentó 3,2%, principalmente impulsado por el comercio y la industria manufacturera, consolidando una tendencia al alza en este tipo de empleo.

Finalmente, el estudio destacó que en la Región Metropolitana, la tasa de desocupación alcanzó 9,6%, con un aumento de 0,2 puntos porcentuales en doce meses.

Además, el total de ocupados cayó 0,2%, afectado principalmente por los descensos en los sectores de información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, y administración pública.