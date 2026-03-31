Más de medio año sin trabajo: cuánto demoran los chilenos en encontrar empleo según edad y sexo

31 mar. 2026 - 10:05 hrs.

¿Qué pasó?

El desempleo en Chile continúa mostrando señales de estancamiento. Según la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación se ubicó en 8,3% durante el trimestre diciembre-febrero.

La cifra impacta directamente al mercado laboral, que no logra bajar del umbral del 8%, dejando a más de 862 mil personas sin empleo en el país.

Más de medio año sin encontrar trabajo

El panorama se vuelve aún más preocupante al analizar la duración del desempleo. En promedio, una persona permanece 7,2 meses sin trabajo, es decir, más de medio año buscando una nueva oportunidad laboral tras su último empleo.

Este indicador se ha mantenido elevado en el tiempo, reflejando una dificultad persistente en la reinserción laboral.

"Los 7,2 meses es un rango que se ha vuelto bastante persistente. Si uno mira los últimos cuatro años, ese es el promedio. Y además hay una relación directa: cuando sube la tasa de desempleo, también aumenta la duración, porque hay más personas compitiendo por los mismos puestos", dijo el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo.

Brechas por edad, género y educación

El desempleo no afecta a todos por igual. Existen diferencias importantes según edad, género y nivel educacional.

Por ejemplo, los jóvenes entre 15 y 24 años registran una de las tasas más altas de desocupación, alcanzando un 22,2%. Sin embargo, son quienes permanecen menos tiempo sin empleo.

En contraste, las personas mayores de 50 años presentan una menor tasa de desempleo (5,6%), pero enfrentan periodos mucho más extensos de búsqueda laboral, con un promedio de 11,3 meses, según datos del OCEC/UDP basados en la encuesta del INE, recogida por Las Últimas Noticias,

En cuanto a la duración promedio del desempleo:

Promedio general: 7,2 meses

Por sexo: hombres (7,0) y mujeres (7,4)

Por edad: 15 a 24 años (3,6), 25 a 34 (6,1), 35 a 49 (8,0) y 50 o más (11,3)

Por nivel educativo: superior completa (8,4), secundaria completa (6,6) y menor a secundaria completa (6,3)

¿Se puede bajar la tasa de desempleo?

En 2014, la tasa de desempleo en Chile se ubicó cerca del 6%, mientras que el tiempo promedio para encontrar trabajo fue de 4,4 meses. Sin embargo, alcanzar nuevamente esos niveles parece complejo en el escenario actual.

De acuerdo a Bravo, es posible, pero requiere condiciones económicas más favorables. "Es dificil con el crecimiento económico actual (2,5% en 2025). Para lograrlo se necesita aumentar significativamente la capacidad de generar empleo".

"Se necesitaría crecer en el corto plazo al 4% y ese crecimiento de la actividad se espera conseguir al final de la actual administración. Así se hace imposible llegar a un 6%", cerró.

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