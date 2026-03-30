Adelantar bono invierno y subsidio para gas licuado: Las ayudas económicas que propone el oficialismo por alza de combustibles

30 mar. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el oficialismo han presionado al Gobierno del Presidente José Antonio Kast para evaluar un nuevo paquete de medidas sociales que permitan enfrentar la histórica alza de los combustibles.

¿Qué medidas sociales propone el oficialismo?

En una carta, la bancada de la UDI envió su batería de propuestas a corto plazo:

Adelantar y ampliar el bono invierno

Postergar el pago del permiso de circulación

Postergar el pago de contribuciones

Devolver el IVA de la canasta básica al 40% más vulnerable

Devolver el IVA de los textos escolares

Subsidio temporal en el precio del gas licuado

Pero no solo fueron medidas económicas, ya que también plantearon ajustes políticos, como:

Reevaluar o suspender programas mal evaluados

Fusionar ministerios

Reducir el número de parlamentarios

Sesionar los lunes en Santiago para evitar el traslado.

"Alguien filtró un documento que no está terminado"

"Son medidas que no necesitan gasto fiscal. Se han evaluado y se trata de programar de forma distinta los beneficios del Estado", explicó la diputada UDI, Flor Weisse.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, aseguró que el contenido de la carta "todavía está en debate dentro de la bancada. Evidentemente, alguien filtró un documento que no está terminado. Algunas medidas de las que están en esa carta van a continuar y otras se van a modificar".

¿Qué propone Renovación Nacional?

Hace algunos días, Renovación Nacional también entregó propuestas: un vale de apoyo para la compra del gas; medidas para contener el transporte escolar; y evaluar un aporte directo, similar al recordado Ingreso Familiar de Emergencia entregado en pandemia bajo el Gobierno de Sebastián Piñera.

Sin embargo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, indicó que "el país no está en una situación para poder hacerse cargo de una medida de envergadura".

Más tarde, la idea se fue moderando. Y la noche del domingo, en una reunión con el ministro de Hacienda, la propuesta habría girado hacia un mecanismo más acotado, similar al Bolsillo Familiar Electrónico.

En tanto, desde el Partido República surgen nuevas ideas, como reducir los cobros del TAG, peajes e impulsar la electromovilidad por parte del Estado.

Todo sobre Precio bencina