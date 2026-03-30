Gremios del transporte se reúnen hoy para discutir medidas ante alza del diésel

30 mar. 2026 - 08:06 hrs.

¿Qué pasó?

Los gremios del transporte terrestre de carga se reunirán en la mañana de este lunes en Santiago, para debatir las medidas que adoptará el sector luego de las alzas de precios de los combustibles, en particular del petróleo diésel.

La cita está fijada para las 10:00 horas en se la sede de calle Almirante Barroso de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), hasta donde llegarán ChileTransporte, la Confederación del Transporte de Carga (CNTC), y los transportistas internacionales representados por Agetich.

"Fue un golpe bajo"

El presidente de la CNDC, Juan Araya, declaró el viernes pasado en La Moneda, tras reunirse con el ministro José García Ruminot, que “vamos a discutir el lunes, en la Casa de la Confederación del Almirante Barroso, qué medidas vamos a tomar, porque el tema de la subida del petróleo fue un golpe bajo, nos dejó descolocados”.

En ese sentido, Araya expresó la preocupación del gremio por el impacto del combustible en la cadena productiva y en miles de familias. “Están muy preocupados por la situación del alza del petróleo y lo que implica para toda la cadena productiva. El lunes nos reuniremos como gremio y tomaremos una decisión”, señaló.

Araya recordó la importancia del gremio en la economía nacional: “Nosotros ponemos el 95% de la carga en el país. Por lo tanto, todo lo que está aquí lo trajo un camión”.

Solicitan subsidio a trasportiras

En paralelo, solicitó al Gobierno un subsidio focalizado para transportistas de menor escala, especialmente aquellos acogidos a renta presunta y con ingresos anuales de hasta 2.400 UF. “Lo que pedimos realmente es un subsidio pequeño (...) para poder respirar un poquito”, dijo.

El encuentro con el titular de la Segpres fue valorado positivamente por el dirigente, y destacó que el ministro se comprometió a conversar con el titular de Hacienda sobre la situación.

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