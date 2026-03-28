¿Cuánto te costará el alza de las bencinas? Calculadora estima gasto extra de los ciudadanos en transporte y alimentos

28 mar. 2026 - 10:35 hrs.

El aumento histórico de los combustibles y el diésel generó preocupaciones en la ciudadanía, debido a que esta alza también provocará incrementos en otros bienes y servicios.

A raíz de ello, se estrenó un particular sitio web que consiste en una calculadora que permite calcular cuánto le costará a cada persona el alza de las bencinas, de acuerdo a su estilo de vida.

Calculadora permite calcular el impacto de las bencinas en la vida diaria

El alza de los combustibles impactará en el precio de los alimentos, aplicaciones de transporte y pasajes de buses, entre otros servicios.

Respondiendo solo 6 preguntas, la calculadora entrega el monto aproximado extra que los ciudadanos deberán desembolsar producto del histórico aumento de los combustibles.

Las preguntas son:

1. ¿Tienes auto o camioneta propios?

2. ¿Qué combustible usa tu vehículo?

3. ¿Usas Uber, Cabify o taxis con frecuencia?

4. ¿Calientas tu hogar con parafina o estufa a kerosene?

5. ¿Pides delivery a domicilio?

6. ¿Viajas en bus interurbano a otras ciudades?

Para probar la herramienta, solo debes ingresar al sitio web (haz clic acá para acceder) y responder las preguntas.

Todo sobre Precio bencina