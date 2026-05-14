Descanso Postnatal Suplementario: ¿Cómo funciona?

14 may. 2026 - 12:00 hrs.

El nacimiento de un hijo trae consigo el derecho al descanso postnatal de 12 semanas, más el postnatal parental, que agrega otros 84 días. Sin embargo, existen situaciones donde la salud de la madre se ve comprometida producto del parto, lo que permite activar el Descanso Postnatal Suplementario.

Esta extensión permite prolongar el reposo médico más allá de lo habitual. La medida asegura que la trabajadora reciba su subsidio completo y mantenga la protección de su empleo mediante el fuero maternal hasta que alcance la recuperación plena.

¿Cómo funciona el Descanso Postnatal Suplementario?

De acuerdo con la Dirección del Trabajo (DT), esta herramienta legal resguarda la salud de la mujer cuando surgen enfermedades derivadas del parto y estas impiden su retorno normal a las funciones laborales. Los puntos clave para entender cómo aplica son:

Certificación médica: debe tener un certificado emitido por un médico o matrona, el cual compruebe que la enfermedad es consecuencia directa del nacimiento del hijo y que imposibilita el regreso al trabajo.

debe tener un certificado emitido por un médico o matrona, el cual compruebe que la enfermedad es consecuencia directa del nacimiento del hijo y que imposibilita el regreso al trabajo. Duración del reposo: no tiene un límite de días predefinido por ley. El descanso se extenderá por todo el tiempo que el servicio médico encargado de la atención determine como necesario para la recuperación de la madre.

no tiene un límite de días predefinido por ley. El descanso se extenderá por todo el tiempo que el servicio médico encargado de la atención determine como necesario para la recuperación de la madre. Subsidio económico: la trabajadora tiene derecho a un pago equivalente al promedio de su remuneración mensual neta (o de sus subsidios previos) de los últimos tres meses calendario anteriores al inicio de esta nueva licencia.

Asimismo, el fuero maternal (prohibición de despido sin autorización judicial) se prolonga. Este año de protección empieza a contar desde el momento en que termina el descanso postnatal suplementario.

Sin embargo, es importante señalar que este descanso no está relacionado con el Permiso Postnatal Parental. Es un derecho estrictamente médico y curativo, por lo que no se descuenta ni afecta los otros periodos de descanso a los que tiene derecho la familia.

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