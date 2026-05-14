¿Se puede viajar en avión con una solicitud de asilo en Estados Unidos?: abogado de inmigración lo explica

14 may. 2026 - 11:45 hrs.

¿Se puede viajar en avión con un caso de asilo pendiente en Estados Unidos?

El abogado Jonathan Shaw aconseja al migrante no acercarse a los aeropuertos si se tiene un caso de asilo pendiente.

En caso de que te encuentres en Estados Unidos, país al que llegaste haciendo una solicitud de asilo, y se te presente la oportunidad de viajar en avión a cualquier estado de este país… ¿cuál debe ser la mejor decisión, viajar o abstenerse de abordar la aeronave?

La pregunta se la formulan a Jonathan Shaw, un abogado de inmigración conocido en redes sociales como El abogado Jonathan.

“Yo diría que no”, señala el profesional en leyes. Es decir, sugiere que lo mejor es no tratar de viajar en avión.

@elabogadojonathan ¿Puedes viajar en avión con asilo pendiente? Muchas personas con proceso de asilo creen que pueden viajar libremente dentro de Estados Unidos… pero la realidad puede ser muy diferente. ⚠️ En este video un abogado explica por qué viajar en avión podría representar riesgos migratorios, especialmente para personas en proceso de asilo defensivo. Aquí aprenderás: ✅ La diferencia entre asilo afirmativo y defensivo ✅ Por qué ICE puede intervenir en aeropuertos ✅ Qué riesgos existen al viajar dentro de USA ✅ Por qué algunos abogados recomiendan evitar vuelos Infórmate antes de viajar. 👇 #inmigracion #asilo #abogadodeinmigracion ♬ original sound - Jonathan Shaw - Jonathan Shaw

¿Por qué no viajar en avión con una solicitud de asilo en Estados Unidos en proceso?

El abogado Jonathan indica que Inmigración, los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU) y el mismo USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) no consideran el estatus de pedir asilo como un mecanismo de protección contra la deportación.

Recuerda que “el asilo defensivo es una defensa contra la deportación. Quiere decir que la persona pidiendo asilo defensivo literalmente se encuentra en un proceso de deportación… están tratando de deportar a la persona. Entonces, el estatus de pedir asilo no te protege contra un proceso de deportación”.

En su opinión, la persona tiene que cumplir otro requisito, quizás para saber si puedes viajar o no en avión, pero “yo sugiero a los migrantes evitar (ir) el aeropuerto”.

El abogado de inmigración asegura que ha visto a gente con asilos afirmativos que la han arrestado y terminan en un proceso de asilo defensivo”.

Asilo afirmativo y asilo defensivo

En Estados Unidos se conceden el asilo afirmativo y el asilo defensivo.

El afirmativo lo solicitan, generalmente, aquellas personas que entraron con una visa y se pide ante el USCIS, expresa el abogado Julio Oyhanarte, experto en temas de Migración.

Mientras que el asilo defensivo se solicita ante un juez.

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