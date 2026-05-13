Asilo en Estados Unidos: USCIS explica paso a paso cómo prepararse para la entrevista

13 may. 2026 - 21:40 hrs.

Cuánto tarda la entrevista del asilo afirmativo es “la pregunta del millón de amigos”, señala el abogado Julio Oyhanarte, experto en temas migratorios.

Dice que ha visto casos en los que una persona lo solicita y la llaman en tres meses; en otros, la gente lo pide y la han contactado diez años después.

Ante la espera, ¿qué debo hacer? Oyhanarte responde: Prepararte.

¿Cómo prepararse para la entrevista de asilo?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) informa que, después de una determinación positiva de temor creíble el solicitante debe consignar documentos de identificación.

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Entre estos se incluyen pasaportes, otros documentos de viaje o identificación, y el Formulario I-94, Documento de Entrada/Salida, si lo recibió cuando ingresó a Estados Unidos.

Además, los certificados originales de nacimiento, matrimonio u otros documentos que presentó previamente con su Formulario I-589, Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción.

Es necesario llevar la copia de su Formulario I-589 y cualquier material adicional que haya presentado previamente, en caso de que la oficina de asilo no tenga esta información.

Además, se debe tener cualquier documento adicional que evidencie su reclamación y que no ha presentado previamente junto con su solicitud.

Derecho a un intérprete en la defensa del asilo

El solicitante puede contar con un intérprete, si no puede continuar con la entrevista en inglés, señala el USCIS.

El traductor debe certificar que es competente para traducir al inglés el lenguaje utilizado en el documento.

El USCIS destaca que el solicitante tiene el derecho a llevar un abogado o representante autorizado a su entrevista sin costo al gobierno estadounidense.

Para que su abogado o representante le acompañe a su entrevista de asilo, el solicitante o su abogado/representante debe presentar el Formulario G-28, Notificación de Representación como Abogado o Representante Autorizado.

El USCIS notificó que a partir del 18 de mayo de 2026 no permitirá que abogados y representantes acreditados participen de manera remota en entrevistas, excepto en circunstancias limitadas.

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