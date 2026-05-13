Desfalcos millonarios en estatal petrolera de Venezuela: Sobrino favorito de exprimera dama Cilia Flores amasó una fortuna

13 may. 2026 - 21:55 hrs.

A Carlos Erik Malpica Flores lo llaman en Venezuela el sobrino favorito de Cilia Flores, la esposa del derrocado presidente Nicolás Maduro.

Además, lo tachan de “corrupto” y en un diario estadounidense publicaron que habría hecho negocios con petróleo venezolano a espaldas de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). ¿Qué tan informada estaba la tía?

Malpica Flores es el “custodio de la riqueza de la familia Maduro”, difundió New York Times.

Ahora bien, su nombre comienza a asomarlo en el sonado caso Pdvsa Cripto, denunciado por el exfiscal Tarek William Saab hace tres años.

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Como Pdvsa Cripto llaman a una red señalada de realizar operaciones petroleras paralelas a través de la asignación irregular de buques de crudo. Todo se hizo mediante la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y 74 sociedades mercantiles. Hay más de sesenta detenidos, informa El Nacional.

Quién es Carlos Erik Malpica Flores

Una investigación conjunta reveló que Carlos Erik Malpica Flores es “uno de los civiles más poderosos de Venezuela por la cantidad de recursos y funciones que ocupa”. Fue tesorero de la República de Venezuela y administrador de las finanzas de PDVSA, la empresa estatal petrolera.

Los datos los aportaron cuatro medios y los republicó CONNECTAS.

Transparencia Venezuela difunde que en el informe “Cilia Flores, más de 30 años amasando poder con Chávez y Maduro” se hace referencia a Malpica Flores “como el familiar que ha tenido más cargos públicos, pues entre 2005 y 2015 ejerció 16 cargos, la mayoría designados por Maduro”.

Malpica Flores y PDVSA

El llamado “sobrino preferido” de Cilia Flores fue mencionado esta semana en un reportaje del New York Times que lo define como “subcontratista y comprador de petróleo de PDVSA”, con empresas fantasmas, controladas con empresarios cercanos a Maduro, como el panameño Ramón Carretero Napolitano”.

Según el diario neoyorquino, los documentos de PDVSA “muestran que empresas fantasmas controladas por Malpica y otros empresarios cercanos a Maduro exportaron petróleo por un valor de 11.000 millones de dólares en 2021 y 2022 sin pagar suma alguna a la empresa estatal.

Esa cifra representó la mitad de todos los ingresos petroleros de Venezuela en esos dos años, según las estadísticas del Banco Central del país”.

Esta misma semana, la ONG Transparencia Venezuela retomó el tema de la trama PDVSA Cripto y al nuevo fiscal de Venezuela, Larry Davoe, le preguntaron si estaban (detenidos) todos los que eran y qué había sobre los señalamientos en contra de Carlos Erik Malpica Flores.

Agrega Transparencia Venezuela que hace un año “en una investigación colaborativa trasnacional titulada ‘Se llama Carretero, pero sus negocios vuelan con Maduro (y familia)’ también surgió el nombre de Malpica Flores.

Se reveló cómo, luego de recibir contratos millonarios del gobierno de Maduro, Carretero transfirió al menos 5,8 millones de dólares a sobrinos de Cilia Flores a cuentas bancarias en Panamá”.

Sancionado el sobrino preferido de Cilia Flores

El 11 de diciembre de 2025, tres semanas antes de la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos sancionó al sobrino preferido de Cilia Flores, y a Carretero Napolitano.

Malpica Flores está sancionado también por Panamá y Canadá.

Con los cambios que ha experimentado Venezuela, tras el derrocamiento de Maduro, algo parece inalterable: New York Times conoció que “Malpica Flores continúa obteniendo beneficios a través de sus empresas, las cuales operan yacimientos petrolíferos, prestan servicios a PDVSA y transportan productos petrolíferos a nivel local”.

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