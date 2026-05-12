Exijo fe de vida de mi hijo: Madre busca a Hugo Marino, otro preso político desaparecido en Venezuela

12 may. 2026 - 09:22 hrs.

“Exijo fe de vida de mi hijo”. Beatriz Salas de Marino teme verse reflejada en el drama final de Carmen Teresa Navas, una mujer de 81 años que durante 16 largos meses buscó a su hijo Víctor Quero Navas, un preso político en Venezuela, sin saber que estaba muerto.

Salas de Marino, una vez más, exige una fe de vida de Hugo, un experto en salvamento marítimo, detenido en abril de 2019 a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas.

Carmen Teresa Navas peregrinó por comandos policiales, hospitales y cárceles en busca de Víctor, detenido en enero de 2025 y apenas el pasado 7 de mayo le indicaron que su hijo había muerto hace diez meses.

En medio de este hecho que ha conmovido a todo un país y ha encendido las alarmas por decenas de desaparecidos en Venezuela, la madre de Marino advirtió: “No quiero inventos, no los voy a aceptar”.

Foto: de El Impulso

Han pasado siete años desde el arresto de Hugo Marino

“Nadie más debe pasar por este calvario”, señaló Beatriz Salas y demandó respuestas sobre el paradero de su hijo. Han pasado siete años y la familia reiteró que lo detuvieron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

“No quisiera que ninguna otra madre tenga que pasar por este calvario que nos ha tocado vivir”, expresó Beatriz de Marino al medio El Pitazo y la citan en Tal Cual.

Aseguró además que mantiene la convicción de que su hijo, quien residía en Estados Unidos, sigue con vida.

“Exijo fe de vida”

Junto a la madre de Marino está la esposa del preso político, Elisabeth Márquez, quien aseguró: “Todos los días hemos estado buscando a Hugo”.

La esposa de Marino rechazó cualquier versión que sugiera abandono o falta de insistencia por parte de la familia, publicó Tal Cual.

Dirigiéndose a las autoridades, la madre de Marino expresó: “Ellos me lo tienen que entregar vivo, como ellos se lo llevaron”.

La mujer exigió fe de vida al régimen de Venezuela.

Señaló nuevamente a funcionarios de la Dgcim como responsables de la detención de su hijo, según Tal Cual.

Dijo que solo les recibieron una sola vez la comida que le llevaron a Hugo Marino.

“Soy una mujer que ya tiene su edad, a lo mejor pensaron que me iba a cansar, a lo mejor pensaron que esta señora se le iba a olvidar”, relató la madre de Hugo Marino.

“Yo les vuelvo a decir: Ellos me tienen que dar una fe de vida de mi hijo. Lo ratifico… mi hijo está vivo y yo lo sé. Lo único que no sé es dónde está. No quiero inventos, no los voy a aceptar. A ellos les tiene que quedar muy claro que yo necesito una respuesta. Al fiscal Larry Devoe le exijo que me haga parte de la investigación”, expresó la madre de Marino al periodista Daniel Lara Farías.

Señaló que el fiscal anterior, Tarek William Saab, nunca le dio respuesta.

“A medias, Tarek dijo que había abierto una investigación. Me cansé de escribirle, de pedirle y lo único que logré fue que me bloqueara de las redes sociales”, acusó.

“Ellos fueron capaces de quitarnos una pieza muy importante en esta casa”, indicó Beatriz Salas de Marino al tiempo de pedir sosiego para su familia.

“Yo espero esta vez que el mensaje llegue y que tengan la dignidad de responderme”, manifestó la madre de Marino.

Versiones de prensa apuntan que Hugo Marino lleva dos años muerto, lo que conlleva un patrón de desaparición forzada, torturas carcelarias y posterior muerte como han denunciado familiares de otros presos políticos.

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