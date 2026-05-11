Impresionante hallazgo arqueológico: Arqueólogos encuentran tumba de 4.600 años con una diadema de oro y tres dientes

11 may. 2026 - 10:30 hrs.

El asombroso hallazgo de una tumba de 4.600 años con una diadema de oro y tres dientes es una suerte de oro puro para la arqueología.

El hallazgo suministra nuevas conexiones entre el Danubio serbio, los Cárpatos y el centro de los Balcanes. Además, ofrece el reto de “reescribir la cronología de la Edad del Bronce en Serbia”.

El descubrimiento sucedió en Zemun, junto al Danubio. Zemun es un municipio urbano de Belgrado, la capital de Serbia, informa National Geographic.

“Si una tumba resulta ser más antigua o más reciente de lo que creíamos, todo el puzle (rompecabezas) entero tiene que reordenarse”, refiere esta revista especializada.

Edad del Bronce

En un artículo publicado en la revista Arqueología Austriaca informan que se tienen nuevas fechas absolutas de tres enterramientos del territorio de la región serbia del Danubio: Vajuga-Pesak, Golokut-Vizi? y Šljunkara-Zemun.

Según National Geographic, desde tiempos inmemoriales, muchos enterramientos prehistóricos se han fechado principalmente por tipología: la forma de una vasija o el estilo de un objeto metálico.

Ahora bien, “todos los enterramientos corresponden a inhumaciones con el difunto en posición fetal y ajuares funerarios que incluyen vasijas de cerámica y objetos metálicos”, destaca la citada revista sobre el hallazgo de la tumba con la diadema y los tres dientes.

La atribución cultural y cronológica, del hallazgo, “se basó principalmente en las características estilísticas y tipológicas de los ajuares funerarios; por lo tanto, los enterramientos de Vajuga-Pesak y Šljunkara-Zemun se atribuyeron a la Edad del Bronce Temprana, y el de Golokut-Vizi? a la Edad lo vinculan a la del Bronce Medio”.

El curso de la historia

¿Por qué importa un cambio de fecha en los descubrimientos arqueológicos?

Importa porque afectan a la manera en que se conectan (o se separan) grupos culturales y periodos. “Mover unos siglos arriba o abajo puede significar replantear rutas, influencias y hasta quién aprendió de quién en el uso del metal, la cerámica o los rituales funerarios”, de acuerdo con National Geographic.

Para los arqueólogos, una diadema sin fecha precisa es un buen hallazgo; “pero con fecha bien encajada puede convertirse en una prueba para discutir cuándo aparecen ciertos símbolos de prestigio, qué redes de intercambio existían, y en qué fase de la Edad de Bronce se consolidan las jerarquías más visibles”.

Si a esto le suman fechar los dientes es más valioso porque “son restos humanos que pueden asociarse a dataciones y análisis bioarqueológicos”.

Entonces, si el entierro con diadema de oro fue hace unos 4.600 años, los expertos hablan de un momento clave: “un periodo en el que las sociedades europeas están intensificando sus redes, experimentando con el metal y consolidando las diferencias sociales”.

Es por esto que National Geographic enfatiza: En arqueología, “a veces tres dientes pueden tener más poder que todo el oro del mundo; el poder de decirnos cuándo”.

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