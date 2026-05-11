"Donde caben dos, caben tres": Vale Roth anunció que está embarazada de su tercer hijo

11 may. 2026 - 10:42 hrs.

Una inesperada y emotiva sorpresa fue la que protagonizó Valentina Roth durante una programa en vivo, luego de confirmar que está embarazada de su tercer hijo.

La influencer y exgimnasta aprovechó el momento en televisión para compartir la noticia con el público y sus compañeros, desatando aplausos y emoción en el estudio.

El anuncio que sorprendió a todos en el programa

Fue Diana Bolocco quien le dio el pase a Vale Roth para revelar la noticia, insinuando que tenía algo importante que contar: "Tengo entendido que algo nos quieres contar", comentó la animadora de Chilevisión.

Ante esto, Vale respondió con una frase que rápidamente llamó la atención: "¿Dónde cabe uno, caben dos, y dónde caben dos, caben tres?".

La confesión al enterarse de la noticia: "Pensé en renunciar"

Tras revelar su embarazo, la exchica reality explicó que evaluó abandonar la competencia, aunque finalmente decidió continuar participando mientras su estado de salud se lo permita: "Yo pensé en renunciar, pero dije: ¿Por qué? Si muchas mamás trabajan embarazadas?", señaló.

Además, aseguró que ha tomado todas las precauciones necesarias durante los ensayos y presentaciones: "Me estoy cuidando mucho en los lifts y de no caerme".

"La producción también me está cuidando harto" comentó, agradeciendo también el apoyo de su coach: "El doctor me dijo: "dale nomás"

Incluso recordó que durante embarazos anteriores entrenó hasta etapas avanzadas de gestación:"Yo entrené hasta los nueve meses", afirmó.

Un embarazo inesperado, pero lleno de amor

La influencer reconoció que junto a su pareja, Miguel de la Fuente, no estaban buscando un nuevo hijo. Sin embargo, aseguró que la noticia fue recibida con mucha felicidad: "Le va a sobrar amor. Lo que más tengo para entregar a mis hijas es amor", expresó.

Finalmente, destacó el apoyo de su entorno familiar para enfrentar esta nueva etapa: "Tengo una familia súper bonita, una red de apoyo increíble. Entonces, ¿por qué no? Hay que aperrar nomás", cerró.

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