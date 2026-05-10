"Mi amor, hoy es un día especial": Chayanne derrite en las redes sociales con su especial saludo en el Día de la Madre

10 may. 2026 - 13:29 hrs.

Este domingo 10 de mayo celebramos una de las fechas más importantes del calendario familiar, el Día de la Madre. Una especial jornada en la cual podemos agradecer el cuidado y amor incondicional de las mujeres que nos dieron la vida o nos han criado.

Atendiendo tan señalada ocasión, hay una persona que no quiso quedarse fuera de las celebraciones; se trata del mismísimo "Padre de Chile", el cantante puertorriqueño Chayanne.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el artista se dirigió directamente a cada una de las mamás que lo siguen: "Mi amor, hoy es un día especial. Feliz Día de las Madres. Esto es para ti", dice en el registro en el cual porta un ramo de flores.

En la descripción de la publicación, Chayanne se explaya un poco más y explica la razón por la cual decidió entregar este especial saludo a sus leales seguidoras.

"Cómo olvidar uno de los días más bonitos y especiales del año... El día de las mujeres que nos enseñaron el verdadero significado del amor... Feliz Día de las Madres", escribió en su post.

Así, el intérprete de "Torero" se sumó a las innumerables celebraciones a las mamás que se están llevando a cabo este domingo en Chile y otras varias partes del mundo.

Revisa el saludo de Chayanne en el Día de la Madre

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