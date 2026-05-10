Paola Troncoso sorprende a Miguelito con carta en Only Friends: "Uno de los regalos más hermosos"

10 may. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

Ayer sábado se vivió un nuevo capítulo de Only Friends, el estelar de conversación de Mega. Y el invitado fue Miguelito, uno de los personajes cruciales de "Detrás del Muro", el espacio conducido por Kike Morandé.

Ahí, el nacido en Perú contó detalles inéditos de su vida y recibió el cariño del panel y el público, pero hubo un hecho que marcó su entrevista.

La actriz Paola Troncoso, quien ha sido la verdadera "madre televisiva" de Miguelito, lo sorprendió con una bella carta.

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¿Qué dijo en su mensaje?

“Tenerte en mi vida es uno de los regalos más hermosos que me ha dado mi carrera de actriz... Te he visto crecer como actor... Nos hemos protegido mutuamente”, escribió Paola, destacando el cariño que han desarrollado con el tiempo.

“El hombre más viejo y fuerte sigue siendo en algún rincón de su alma un niño en los brazos de mamá. Y tú, al tener a tu madre lejos, te permite acercarte a mí... Me has dado más de lo que tú crees. Te amo”, prosiguió, haciendo llorar al comediante.

Miguelito, muy emocionado, dio su opinión de su colega, que este año ha destacado por su papel de "Chofi", en el segmento "Despacho Presidencial".

“Es alguien muy importante para mí… me ha enseñado mucho”, cerró Miguelito.