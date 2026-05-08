Actor detrás del "Señor Barriga" será sometido a riesgosa cirugía a sus 77 años

08 may. 2026 - 16:12 hrs.

Édgar Vivar, el actor mexicano recordado mundialmente por interpretar al "Señor Barriga" y a "Ñoño" en "El Chavo del 8", generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que deberá someterse a una compleja cirugía de columna.

El intérprete de 77 años contó que la intervención será de alto riesgo debido a una condición cardíaca previa que arrastra desde hace años.

"Son seis meses de reposo"

En conversación con Televisa Espectáculos, Vivar explicó que el problema se debe a una desviación en su columna vertebral que ya no puede seguir tratando solo con terapia física.

"Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo", afirmó el actor.

También reconoció que el paso del tiempo ha afectado fuertemente su estado físico. "Todo se reduce a una sola palabra: edad", comentó.

Su condición cardíaca complica la operación

Lo que más preocupa es su historial cardíaco. El propio Vivar reveló que actualmente tiene cinco stent en sus arterias coronarias, situación que vuelve mucho más delicada un cirugía de gran magnitud.

"Tengo una condición que hace que sea un poco difícil la intervención quirúrgica: tengo cinco stent en las coronarias", explicó.

Hasta ahora, Édgar Vivar no ha confirmado la fecha exacta de la operación.

Todo sobre Famosos