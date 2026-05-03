"Hace ejercicio y come sano": Olivia Wilde impacta con nueva apariencia y preocupa a sus fanáticos

03 may. 2026 - 19:50 hrs.

La actriz y directora Olivia Wilde, de 42 años, generó inquietud entre el público tras aparecer notablemente más delgada durante el Festival Internacional de Cine de San Francisco, donde asistió el 24 de abril para promocionar su próxima película, The Invite.

Un video que circuló en redes sociales mostró una apariencia visiblemente diferente a la de años anteriores, lo que desató una ola de comentarios y preocupación.

Cercanos defienden a Olivia Wilde

Sin embargo, quienes la conocen de cerca salieron a defenderla. Una fuente cercana a la actriz señaló al Daily Mail que las imágenes que generaron alarma corresponden a una fotografía tomada con un objetivo gran angular, calificándola de poco favorecedora e injusta. "Siempre ha sido delgada. Hace ejercicio y come sano. Se ve igual", afirmó la fuente.

Pese a las defensas de su entorno, también se reconoció que Wilde no es indiferente a los comentarios públicos sobre su imagen. "Olivia siempre ha sido un poco insegura y le importa lo que piensa la gente", reveló otro allegado al mismo medio, añadiendo que eso no la hace diferente a cualquier otra persona.

En cuanto a su vida personal, quienes la rodean también aludieron al difícil quiebre con el cantante Harry Styles, aunque subrayaron que la actriz ha seguido adelante. En lo profesional, su panorama es prometedor: su más reciente filme fue el más vendido en el Festival de Sundance, y continúa siendo reconocida como una de las directoras más destacadas de Hollywood.

Según reportes, Wilde actualmente mantiene un romance con el marchante de arte británico Caspar Jopling, con quien fue vinculada por primera vez en septiembre de 2025.

Así luce Olivia Wilde

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