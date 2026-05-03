Trump dice que EEUU e Irán sostienen conversaciones "positivas" y esboza plan para escoltar barcos en Ormuz

03 may. 2026 - 20:31 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que funcionarios de su gobierno sostienen "conversaciones muy positivas" con Irán, y anunció un plan para que fuerzas estadounidenses escolten a los barcos a través del estrecho de Ormuz a partir del lunes.

El mandatario dijo que la nueva operación marítima, a la que bautizó como "Proyecto Libertad", era un gesto "humanitario" para las tripulaciones de los numerosos barcos atrapados por el bloqueo en el paso marítimo, y que podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros cruciales.

El presidente de la comisión del Parlamento iraní encargada de seguridad nacional, Ebrahim Azizi, dijo el domingo en X que cualquier "interferencia" de Estados Unidos en Ormuz sería una violación del alto.

¿Qué dijo Trump?

"Haremos todo lo posible por sacar sus barcos y sus tripulaciones del estrecho. En cualquier caso, han dicho que no volverán a la región mientras no sea segura para la navegación", dijo Trump en un extenso mensaje en su plataforma Truth Social.

Irán mantiene un férreo control sobre Ormuz - clave para el tráfico mundial de hidrocarburos - desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero.

En represalia, Teherán ha atacado objetivos en Israel y en países del Golfo. Trump no hizo mención a la iniciativa de 14 puntos que presentó Teherán "centrado en poner fin a la guerra".

El gobierno iraní presentó un plan revisado a Washington, que ya respondió a través del país mediador Pakistán, según informó más temprano la diplomacia de la república islámica.

"Estamos examinándolo y formularemos la respuesta adecuada", declaró el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai.

La situación entre ambos países sigue estancada desde la entrada en vigor del alto el fuego el 8 de abril, tras casi 40 días de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y de represalias de Teherán en la región.

"Soy plenamente consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con el país de Irán, y de que estas conversaciones podrían conducir a algo muy positivo para todos", publicó Trump.

Con el bloqueo del estrecho de Ormuz, Irán ha estrangulado el flujo de petróleo, gas y fertilizantes hacia la economía mundial, mientras que Estados Unidos ha impuesto un bloqueo en represalia a los puertos iraníes.

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