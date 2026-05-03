Hombre es baleado en las afueras de su domicilio en San Miguel

03 may. 2026 - 21:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio frustrado se registró la tarde de este domingo en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana. De acuerdo con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía un hombre adulto recibió cuatro impactos de bala en el ingreso de una vivienda, ubicada en calle Santa Fe, de parte de un grupo de sujetos desconocidos.

Por órdenes del Ministerio Público, las diligencias están siendo desarrolladas por detectives de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI con el apoyo de Carabineros.

¿Qué dijo la Fiscalía?

El Fiscal ECOH Marcelo Vargas informó que "la víctima se mantiene en el Hospital Barros Luco con un diagnóstico reservado al parecer, según los últimos antecedentes, sin riesgo vital".

Sobre cómo habrían ocurrido los hechos, el persecutor indicó que "la víctima, acompañada de otra persona, se dirigían a ver un partido de fútbol. En ese momento, en que estaban compartiendo en la entrada del domicilio de la víctima, se acercan dos vehículos, de los cuales baja un número indeterminado de sujetos, quienes los atacaron con armamento. Se efectuaron varios disparos en el lugar".

"A algunos de los testigos que estaban el lugar les sustrajeron algunas de las especies que mantenían en ese momento", agregó el fiscal Vargas.

Por último, el persecutor recalcó que se están barajando varias hipótesis del ilícito. Los delincuentes aún no han sido detenidos.

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