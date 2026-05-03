Adulto mayor fue atacado por perros Rottweirles en Valparaíso: Esto respondió el municipio

03 may. 2026 - 17:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo se reportó que un adulto mayor se encuentra en estado grave tras ser atacado por una jauría de perros Rottweirles en el sector de Laguna Verde, perteneciente a la comuna de Valparaíso, en la región homónima.

Según los antecedentes que se manejan del hecho, esto ocurrió mientras el hombre transitaba por la vía pública, momento en que fue atacado en varias oportunidades por los canes. Debido a las mordeduras, tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Carlos Van Buren para recibir la atención médica correspondiente.

¿Qué informó la Municipalidad de Valparaíso?

El municipio porteño entregó una declaración y partió diciendo: "Como Municipalidad de Valparaíso, lamentamos profundamente el ataque ocurrido en el sector de Laguna Verde que afectó a un adulto mayor, y reiteramos nuestra preocupación por la seguridad de las vecinas y vecinos".

La municipalidad señaló que se ha mantenido el contacto con los familiares del adulto mayor, con el objetivo de brindar toda la ayuda correspondiente.

Sobre las acciones a realizar, confirmaron que "como municipio realizamos la denuncia ante Carabineros, para avanzar en el procedimiento que derivó en la detención de la persona que actualmente se encontraba al cuidado de los perros involucrados".

A pesar de las acciones legales, el municipio recalcó que "no cuenta con facultades para el retiro de animales desde un domicilio particular; sin embargo, continuamos colaborando activamente con las instituciones competentes para que se determinen las responsabilidades que correspondan".

"Reiteramos el llamado a la tenencia responsable de mascotas, que implica no solo cumplir con la normativa vigente, como la vacunación y el registro, sino también garantizar condiciones adecuadas de resguardo y control, evitando situaciones de riesgo para la comunidad", se agregó.

"Como municipio, seguiremos desplegados en el territorio, reforzando la fiscalización y la coordinación interinstitucional para prevenir este tipo de hechos", se concluyó.

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