Empresa de harina como fachada: así intentaban enviar más de $10 mil millones en cocaína desde San Antonio a Australia

30 abr. 2026 - 21:28 hrs.

¿Qué pasó?

El principal puerto del país vuelve a estar en el centro de una investigación tras un operativo que permitió desbaratar una organización que buscaba enviar droga al extranjero utilizando una estructura que simulaba ser una empresa formal.

La Policía de Investigaciones detuvo a seis personas acusadas de integrar una red que intentaba exportar más de 58 kilos de clorhidrato de cocaína desde el puerto de San Antonio con destino a Sídney, en Australia. La droga iba oculta en cargamentos de harina, como parte de una operación que replicaba el funcionamiento de una empresa exportadora.

Una empresa de fachada

La investigación permitió establecer que el grupo levantó una estructura comercial para aparentar legalidad en el envío de mercancías. El subdirector de Inteligencia de la PDI, Ricardo Gatica, explicó que “pudimos identificar una estructura criminal que levantaba empresas de fachada, a fin de tratar de exportar mercancía lícita, pero a través de esa exportación contaminarla con droga”.

El operativo fue denominado “Operación Australia”, en referencia al destino final del cargamento, cuyo valor fue estimado en más de diez mil millones de pesos.

Cómo operaba la red

Según los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, la organización adquiría harina en el sur del país, la trasladaba a Santiago para su almacenamiento y luego la enviaba a la zona de Cartagena. Allí se incorporaba la droga antes de ser despachada desde el puerto.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, detalló que “estructuraron una empresa de fachada para realizar una operación de exportación, supuestamente de mercancía lícita como eran harinas, en la cual fue contaminada por 58 kilos de clorhidrato de cocaína”.

El seguimiento incluyó técnicas investigativas que permitieron monitorear el recorrido del cargamento hasta identificar el contenedor específico que sería enviado al extranjero.

Coordinación internacional

La operación incluyó coordinación con autoridades fuera del país para identificar a los destinatarios de la droga. En ese contexto, Gatica señaló que “pudimos trabajar e identificar cuál era el contenedor que se iba a enviar al puerto de Sydney, Australia, y coordinar con la policía australiana para hacer una entrega vigilada y poder identificar a los receptores de esta droga”.

Desde la Policía Federal Australiana, Rebecca Langmead indicó que “lo más probable en este caso es que tenga que ver con organizaciones del crimen organizado”.

Medidas tras el operativo

Tras las detenciones, seis personas fueron formalizadas. Cuatro de ellas quedaron en prisión preventiva, mientras que las otras dos quedaron con arresto domiciliario nocturno. El Ministerio Público apeló esta última medida.

Perivancich sostuvo que “nosotros ejercimos el recurso de apelación que va a ser conocido en breve plazo por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque nuestra convicción es que todos deben permanecer en prisión preventiva”.

Foco en el puerto

El caso vuelve a poner atención en el puerto de San Antonio, un punto clave en el comercio internacional del país, por donde transitan más de dos millones de contenedores al año.

En ese contexto, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, indicó que “estamos analizando junto a Policía de Investigaciones que exista un equipo especializado en el puerto para abordar estas investigaciones tan complejas, que tienen que ver con el crimen organizado, el tráfico de drogas, contrabando”.

El tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, que busca esclarecer cómo esta organización logró montar una operación de estas características utilizando una empresa como fachada.