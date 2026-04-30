De TikTok a la formalización: ¿Quiénes son los cuatro imputados por el secuestro del empresario en San Miguel?

30 abr. 2026 - 21:46 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro hombres fueron formalizados por su presunta participación en el secuestro de un empresario de 84 años en la comuna de San Miguel, ocurrido el pasado 21 de abril. Todos fueron detenidos en distintos operativos realizados en Santiago e Iquique y quedaron a disposición de la justicia bajo estrictas medidas de seguridad.

Se trata de Geisson López Arteaga, José Salazar y Cándido Dávila, de nacionalidad venezolana, además del chileno Nino Meza, de 40 años. Uno de ellos, López, registraba en redes sociales una activa presencia desde el norte del país, donde compartía videos en TikTok que hoy contrastan con los antecedentes que lo vinculan a la causa.

Roles dentro de la banda

De acuerdo con los antecedentes reunidos, el grupo operaba con funciones diferenciadas. Mientras algunos ejecutaron el secuestro, otros se encargaron de las comunicaciones para negociar y exigir dinero durante los días en que la víctima permaneció retenida.

“Y esta investigación, desde el punto de vista de determinar los partícipes, ha sido la más compleja que hemos tenido de todas las otras investigaciones, porque han aprendido de los errores que cometen y los corrigen”, señaló el fiscal Héctor Barros.

En ese contexto, uno de los imputados habría cumplido un rol clave en la extorsión, contactando a la familia y utilizando teléfonos con numeración extranjera para evitar ser rastreados.

Traslados y lugares de cautiverio

Durante el tiempo que estuvo privado de libertad, el empresario fue trasladado por distintos puntos de la capital. Uno de ellos fue un taller mecánico ubicado en Cerro Navia, lugar que habría sido facilitado por uno de los imputados.

“No los mantienen más de dos días en un mismo domicilio, y esto es habitual en organizaciones trasnacionales como el Tren de Aragua. Fue en un taller mecánico donde tenían una infraestructura rústica y donde se pudo encontrar la evidencia que yo señalé”, agregó el persecutor.

El movimiento constante y la utilización de distintos espacios formaban parte de una dinámica que buscaba evitar la detección mientras avanzaban las negociaciones.

Estructura y funcionamiento

La investigación también da cuenta de una organización más amplia. Según lo expuesto, en este tipo de delitos participan varias personas con tareas específicas, incluyendo quienes ejecutan el secuestro y quienes negocian.

“En estas estructuras participan mínimo 12 a 15 personas, de hecho participan tres vehículos en el secuestro material. Y de ahí para adelante está el negociador, o el extorsionador. Lo que es que estas organizaciones utilizan teléfonos de distintos países, no utilizan necesariamente un teléfono chileno, utilizan teléfonos peruanos, bolivianos, colombianos”, detalló Barros.

Detenciones y proceso

Las capturas se realizaron días antes de la liberación del empresario, pero no fueron informadas en ese momento para no afectar el desarrollo de las gestiones en curso. Posteriormente, los imputados fueron trasladados a Santiago para enfrentar la formalización.

Todos quedaron a disposición del tribunal por el delito de secuestro extorsivo, mientras continúan las diligencias para ubicar a otros posibles integrantes del grupo.