Prisión preventiva para imputados por secuestro de empresario: "No son solamente estos cuatro los involucrados"

30 abr. 2026 - 18:51 hrs.

¿Qué pasó?

El tribunal decretó prisión preventiva para los cuatro imputados por el secuestro del empresario ferretero de 84 años, Jorge Vera, en un caso ocurrido en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana. La medida se adoptó tras su formalización en el Centro de Justicia, instancia en la que además se fijó un plazo de investigación de 120 días.

Los sujetos fueron detenidos entre el 25 y el 28 de abril, en medio de diligencias realizadas por el Ministerio Público, luego de una semana marcada por negociaciones y trabajos investigativos que terminaron con la liberación de la víctima la mañana del 29 de abril.

El secuestro y la liberación

De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia, el empresario fue secuestrado el 21 de abril, cerca de las 18:15 horas, siendo trasladado a más de un lugar de cautiverio dentro de la Región Metropolitana.

Durante ese periodo, permaneció retenido mientras se desarrollaban negociaciones con el objetivo de obtener dinero. Su liberación se concretó el 29 de abril a las 7:30 horas, tras una serie de diligencias paralelas que permitieron avanzar en la identificación de los involucrados.

En la formalización se detalló que tres de los imputados participaron directamente en el secuestro, mientras que un cuarto cumplía funciones de negociación con la familia del afectado.

El rol de los imputados

La investigación estableció que cada uno de los detenidos cumplía funciones específicas dentro del delito, diferenciando entre quienes ejecutaron materialmente el secuestro y quien estuvo a cargo de las comunicaciones para exigir dinero.

En ese contexto, el fiscal Ricardo Moya explicó que el objetivo principal de la acción era económico. “La búsqueda era justamente para obtener dinero a través de la privación de libertad del empresario. En ese sentido, lo más importante que se tuvo en estos siete días era poder obtener la libertad de esta persona”, señaló.

Además, se confirmó que se levantó el secreto bancario de los imputados, detectándose transferencias de dinero, aunque sin que se haya precisado el monto.

Investigación en curso

Pese a las detenciones, desde el Ministerio Público advirtieron que la indagatoria sigue en desarrollo y que no se descarta la participación de más personas.

“Evidentemente, nos encontramos detrás de esta banda criminal, la que claramente, de acuerdo a todos los antecedentes que se tienen hasta ahora, no son solamente estos cuatro los involucrados, sino que también hay otros autores que todavía seguimos persiguiendo”, afirmó el fiscal Moya.

En esa línea, el persecutor evitó entregar mayores detalles, argumentando que existen diligencias en curso que requieren mantener reserva.

Vínculos y próximos pasos

Durante la audiencia también se abordó una eventual vinculación con el Tren de Aragua, aunque este aspecto aún debe ser determinado en el marco de la investigación, particularmente respecto de la forma en que se ejecutó el delito.

Con los cuatro imputados en prisión preventiva y un plazo de 120 días fijado, la investigación continuará enfocada en establecer la participación de otros posibles involucrados y en esclarecer todos los antecedentes del secuestro.