Fatal atropello en Ruta 78: Mujer muere tras cruzar por zona no habilitada en Talagante

30 abr. 2026 - 07:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un trágico accidente de tránsito se registró la noche de este miércoles en la Ruta 78, en la comuna de Talagante, donde una mujer adulta falleció tras ser atropellada por un vehículo menor mientras cruzaba por un sector no habilitado.

El hecho ocurrió cerca de las 21:50 horas en el kilómetro 39,7 en dirección a Santiago, hasta donde concurrió personal de Carabineros de la Tenencia Carreteras Melipilla, constatando el fallecimiento de la víctima en el lugar.

Autor del atropello no cuenta con antecedentes

De acuerdo con lo informado por Carabineros, la mujer habría cruzado la calzada fuera de un paso autorizado, momento en que fue impactada por un automóvil que circulaba por la ruta.

El conductor del vehículo, un hombre de 39 años sin antecedentes policiales, mantenía su licencia de conducir y la documentación del móvil al día. Por instrucción del Ministerio Público, fue apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal, quedando a la espera de citación.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, con el objetivo de esclarecer la dinámica del accidente y determinar eventuales responsabilidades.

Debido al procedimiento policial, se implementaron desvíos de tránsito en el cruce Santa Adriana (kilómetro 43,4), permitiendo la reconexión en el cruce 21 de Mayo con Ruta 78 (kilómetro 37,2).

Actualmente, la ruta se encuentra completamente habilitada en ambos sentidos.