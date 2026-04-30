Ministra de la Mujer destaca retención de más de $1.451 millones a deudores de pensión: "Las obligaciones se cumplen"

30 abr. 2026 - 07:57 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de la Mujer, Judith Marín, valoró el proceso de retención de devoluciones de impuestos a deudores de pensiones de alimentos, enfatizando el rol del Estado en garantizar el cumplimiento de estas obligaciones.

Según informó la Tesorería General de la República, en esta etapa se retuvieron $1.451.457.461 a 10.538 personas, recursos que fueron destinados a 12.088 niños, niñas y adolescentes.

"Existe una institucionalidad robusta que permite hacer seguimiento"

“Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, nuestro mensaje es claro: las obligaciones se cumplen. Hoy el Estado cuenta con mecanismos efectivos para asegurar el pago de pensiones de alimentos, una responsabilidad que no puede seguir recayendo solo en las mujeres”, señaló la ministra Marín.

La secretaria de Estado agregó que “este es un cambio importante respecto de lo que ocurría hace algunos años. Hoy existe una institucionalidad robusta que permite hacer seguimiento, generar incentivos reales para el pago y, cuando eso no ocurre, activar mecanismos concretos para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones”.

Más de 318 mil deudores en el país

A la fecha, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos cuenta con más de 318 mil personas con deudas vigentes, de las cuales el 95% corresponde a hombres, lo que evidencia el impacto que esta problemática tiene principalmente en las mujeres, quienes en muchos casos asumen en solitario la crianza de sus hijos.