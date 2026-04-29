"No es amateur, para nada": Fiscal Barros detalle cómo opera organización que secuestró a empresario en San Miguel

29 abr. 2026 - 20:54 hrs.

¿Qué pasó?

El secuestro del empresario Jorge Vera, de 84 años, terminó durante la madrugada de este miércoles con su liberación en la comuna de San Miguel, tras ocho días de cautiverio. El caso dejó cuatro detenidos, tres venezolanos y un chileno, y abrió una investigación que, según la Fiscalía, permitió identificar la participación de una estructura criminal organizada con vínculos al Tren de Aragua.

En conversación con Meganoticias. el fiscal Héctor Barros sostuvo que durante los días en que la víctima permaneció retenida se logró establecer la existencia de una red con distintos roles y coordinación logística.

Ocho días permaneció retenido el empresario, en un caso que, según el fiscal marca un precedente reciente. “De personas chilenas, en este caso en particular, sí”, afirmó al ser consultado sobre si se trata del secuestro con el cautiverio más extenso que han investigado.

Una estructura organizada y con funciones definidas

“Lo que nosotros hemos podido establecer en el curso de estos ocho días en que estuvo la víctima secuestrada es básicamente la existencia de una estructura criminal detrás de la comisión de este hecho, y no puede ser menos, dado que han tenido que recurrir a una serie de logística que se requieren para mantener una persona durante ocho días privada de libertad y cambiarla entre los distintos domicilios”, afirmó el persecutor.

El persecutor explicó que la forma de operar y las conexiones detectadas fueron clave para vincular a los detenidos con esta organización. “Ahora, el modo operandi, la forma en que las conexiones internacionales que tienen son las mismas que tiene siempre el Tren de Aragua, y la que han demostrado, nos llevó junto al equipo policial a concluir que efectivamente son integrantes del Tren de Aragua”, indicó.

La investigación determinó que la víctima fue trasladada entre distintos lugares durante el cautiverio. “Los van moviendo cada dos días por un tema de seguridad, porque, como ellos mismos dicen, los inmuebles se calientan mucho o quedan muy expuestos si los tienen demasiado día en el lugar y por eso es que los van trasladando de un lugar a otro”, detalló.

En ese contexto, también se identificó uno de los primeros sitios donde estuvo retenido. “Nosotros lo tenemos individualizado, corresponde a un taller mecánico concretamente, donde estuvo; de hecho, pudimos incautar evidencia en ese lugar, como por ejemplo las jeringas con insulina que utilizaba la víctima en este caso en particular”, agregó.

Distribución de roles dentro de la banda

El fiscal enfatizó que no se trata de un delito improvisado, sino de una operación planificada con funciones separadas. “Estas estructuras criminales utilizan diferentes distribución de funciones, nunca el equipo que secuestra es generalmente el mismo que mantiene en el lugar de cautiverio a las víctimas”, explicó.

En esa línea, añadió que existen distintos participantes según su tarea. “Hay sujetos que se dedican al secuestro material, hay otros sujetos que se dedican a extorsionar directamente, hay otros que se dedican a custodiar y no en todas las casas los mismos, sino que distintos sujetos, porque lo que les interesa es que la información esté parcializada”, señaló.

Respecto a la magnitud de la organización, precisó que el número de involucrados podría ser mayor al de los detenidos. “En estas estructuras participan mínimo 12, 15 personas. De hecho, participan tres vehículos en el secuestro material y de ahí para adelante está el negociador o el extorsionador y están los distintos sujetos que van manteniendo”, indicó.

Reserva de información y riesgos durante el proceso

Durante la investigación, la Fiscalía mantuvo en reserva varios antecedentes para resguardar la seguridad de la víctima. “El mantener la reserva de la información decía relación también con proteger la seguridad de la víctima, por cuanto si los propios imputados se dan cuenta que nosotros vamos tras de ellos, claramente se van a insegurizar y probablemente eso también se pueda transformar en un peligro para la víctima”, explicó.

El fiscal también advirtió que la difusión de ciertos datos afectó las negociaciones. “Empieza a salir información que tiene que ver con que él tiene un tremendo patrimonio que tampoco es real, pero eso hace fallar las negociaciones desde el punto de vista en que los secuestradores empiezan a pedir cifras que son inalcanzables”, sostuvo.

Además, descartó antecedentes que circularon durante el caso. “No contamos con ningún antecedente y no sabemos de dónde salió esa información de que la víctima era un prestamista ilegal o informal. Eso no está establecido en la investigación de ninguna manera”, afirmó.

Investigación en curso y próximos pasos

Los cuatro detenidos serán puestos a control de detención y formalización, mientras la investigación continúa para identificar al resto de los involucrados. Según el fiscal, el caso presenta un nivel de complejidad mayor al habitual. “Esta investigación desde el punto de vista de determinar los partícipes ha sido la más compleja que hemos tenido de todas las otras investigaciones porque han aprendido de los errores que cometen y, por lo tanto, los corrigen”, señaló.

En paralelo, la Fiscalía continuará desarrollando diligencias para establecer el origen de la información que permitió a la banda seleccionar a la víctima. “Eso se está trabajando ahora y lo que pasa es que hay un momento en que para nosotros lo más relevante de una investigación de secuestro es que podamos recuperar a las víctimas y que las podamos recuperar sin ningún daño y en el menor tiempo posible”, concluyó.