La NASA bautiza cráter de Marte con el nombre de "Antofagasta": Descubre la razón

29 abr. 2026 - 21:45 hrs.

¿Qué pasó?

El equipo científico de la NASA que trabaja con el rover Curiosity identificó un cráter en Marte al que denominó “Antofagasta”.

Este nombre fue asignado de manera informal mientras se desarrollan estudios en la superficie del planeta, como parte de las misiones de exploración en curso.

El cráter tiene un tamaño aproximado de 10 metros de diámetro y se encuentra dentro de una zona que está siendo analizada por el vehículo robótico.

Estos espacios resultan relevantes para los investigadores, ya que permiten examinar materiales expuestos y obtener información sobre la composición del terreno marciano.

¿Por qué decidieron nombrarlo Antofagasta?

"El equipo lo bautizó informalmente como Antofagasta, en honor a una región y ciudad importante de Chile, cerca del desierto de Atacama", expuso la NASA en una actualización de la científica adjunta Abigail Fraeman.

La elección del nombre está vinculada a la región de Antofagasta, en el norte de Chile, y a las características del desierto de Atacama. Este territorio ha sido utilizado como referencia en estudios científicos debido a sus condiciones extremas, consideradas comparables a las de Marte.

El desierto chileno ha servido durante años como escenario para investigaciones en áreas como la astrobiología. En él se han probado tecnologías y desarrollado estudios que buscan comprender mejor cómo podrían darse ciertos procesos en ambientes similares a los del planeta rojo.

Trabajo científico del rover Curiosity

El cráter forma parte de los múltiples puntos que el rover Curiosity examina durante su recorrido. En cada uno de estos sitios, el robot recolecta datos e imágenes que luego son analizados por equipos científicos en la Tierra.

Este trabajo permite avanzar en el conocimiento sobre la historia geológica de Marte, así como sobre las condiciones que han caracterizado su superficie a lo largo del tiempo. La observación de formaciones como este cráter aporta información relevante para estos estudios.

Todo sobre NASA