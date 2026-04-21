Lluvia de estrellas Líridas: ¿Cuándo es y cómo verlas en Chile?

21 abr. 2026 - 22:15 hrs.

El cielo nocturno de abril se prepara para uno de sus eventos más esperados del año. Se trata de la lluvia de estrellas de las Líridas, un fenómeno que cautiva a expertos y aficionados por igual.

Para comprender mejor de qué se trata y cómo disfrutarlo desde nuestro país, la astrónoma de la Universidad de Chile, Teresa Paneque, entregó detalles fundamentales sobre este evento astronómico.

¿Qué son las Líridas y por qué ocurren?

La lluvia de las Líridas es un evento anual que ocurre cuando la Tierra atraviesa la estela de escombros y polvo dejada por el cometa C/1861 G1 Thatcher. Cuando estas pequeñas partículas de roca y hielo entran en contacto con la atmósfera terrestre a altas velocidades, se incineran por la fricción, creando los destellos de luz que conocemos popularmente como "estrellas fugaces".

Aunque no es la lluvia más intensa del año, las Líridas son famosas por producir meteoros brillantes y, en ocasiones, bolas de fuego que dejan estelas persistentes en el cielo durante varios segundos.

¿Cuándo es el mejor momento para verlas?

Si bien la lluvia de meteoros está activa durante gran parte de la segunda quincena de abril, el punto máximo de actividad ocurrirá durante la noche del 21 al 22 de abril. Según explica la experta de la Universidad de Chile, este es el momento en que se espera la mayor tasa de meteoros por hora.

Sin embargo, hay un factor determinante este año: la Luna. La presencia de nuestro satélite natural puede dificultar la visibilidad de los meteoros más tenues debido a su brillo. Por ello, se recomienda realizar la observación en la madrugada, antes del amanecer, cuando el radiante de la lluvia (la constelación de Lyra) se encuentre más alto en el horizonte.

Consejos para una observación exitosa

Para disfrutar de las Líridas, no es necesario contar con telescopios ni equipamiento profesional; el ojo desnudo es la mejor herramienta. Aquí algunos consejos prácticos:

Aléjate de la ciudad : La contaminación lumínica es el principal enemigo. Busca lugares oscuros, idealmente en zonas rurales o precordilleranas.

: La contaminación lumínica es el principal enemigo. Busca lugares oscuros, idealmente en zonas rurales o precordilleranas. Paciencia y adaptación : La vista tarda unos 20 a 30 minutos en acostumbrarse totalmente a la oscuridad. Evita mirar la pantalla de tu celular durante la espera.

: La vista tarda unos 20 a 30 minutos en acostumbrarse totalmente a la oscuridad. Evita mirar la pantalla de tu celular durante la espera. Mira hacia el noreste : Aunque los meteoros pueden aparecer en cualquier lugar del cielo, su punto de origen aparente se encuentra cerca de la estrella Vega, en la constelación de Lyra.

: Aunque los meteoros pueden aparecer en cualquier lugar del cielo, su punto de origen aparente se encuentra cerca de la estrella Vega, en la constelación de Lyra. Ropa de abrigo: Las noches de abril pueden ser frescas, especialmente en las horas de la madrugada, por lo que estar cómodo y abrigado es esencial para una observación prolongada.

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